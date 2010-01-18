"خانه مرموز" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان "خانه مرموز" مانند بسیاری از آثار جین بوکر همراه با فضایی وهم‌انگیز و تا حدی ترسناک و اسرار آمیز است که با توجه به اینکه برای گروه سنی "د" مناسب تشخیص داده شده می‌تواند مخاطبان کتابخوان سنین دبیرستان را به خود جلب کند.

در این رمان می‌خوانیم: کریس در حالی که در ورودی مهد کودک را باز می‌ کرد دوباره مرد را آن سوی خیابان دید که مقابل ویترین مغازه سیگار فروشی ایستاده است. مرد که متوجه نگاه کریس شد فوراً برگشت و رو به ویترین مغازه ایستاد. آن روز سومین روزی بود که کریس مرد را آنجا می‌دید. دیروز وقتی خواست گلن را از مهد کودک ببرد حس کرده بود مرد آنها را تحت نظر دارد و تعقیبشان می‌کند….

ماجراهای رمان "خانه مرموز" که در 22 فصل کوتاه نوشته شده با عنصر تعلیقی که در آن وجود دارد، خواننده را با خواندن اولین سطرهای کتاب راغب به ادامه مطالعه‌اش می کند.

"خانه مرموز" با شمارگان 5000 نسخه در 160 صفحه و به قیمت 1500 تومان منتشر شده‌است.

