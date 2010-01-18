کاهش 17.7 درصدی تصادفات رانندگی در آذربایجان شرقی

سرهنگ سید مهدی پور پیغمبر در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: طی این مدت تعداد 19 هزار و 980 فقره انواع تصادف درآذربایجان شرقی اتفاق افتاده که این مزیان در سال قبل 24 هزار و 280 فقره بود.

وی با اشاره به جزئیات تصادفات صورت گرفته گفت: از این تعداد 15 هزار و 112 فقره تصادف خسارتی، چهار هزار و 836 فقره تصادف جرحی و32 فقره تصادف فوتی بوده است.

پورپیغمبر همچنین به آمار خودروهای توقیفی در 9 ماهه سال 88 اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت 28 هزار و 128 دستگاه انواع خودرو به علت تخلفات راهنمایی و رانندگی در سطح استان توقیف شده که سهم کلانشهر تبریز از این رقم 21 هزار و 530 دستگاه بوده است.