به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 89 این دانشگاه از ساعت 8 بامداد روز دوشنبه 5 بهمن ماه سال 88 از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی www.azmoon.org آغاز می شود.

مهلت ثبت نام آزمون مذکور تا ساعت 24 روز پنجشنبه 15 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. داوطلبان می توانند در این مدت با مراجعه به دفاتر پستی در سراسر کشور و تهیه دفترچه راهنما و کارت اعتباری نسبت به ثبت نام به صورت اینترنتی اقدام کنند.

متقاضیان دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز می توانند با مراجعه به دفاتر پستی و تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام در این دوره به صورت اینترنتی اقدام کنند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 23 تا 25 اردیبهشت ماه برگزار می شود.