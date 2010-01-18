تاکید معاون وزیر خارجه لیبی بر حق ایران در دستیابی به فناوری هسته ای

محمدعمر بارانی در حاشیه نوزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که دیدگاه شما در رابطه با برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران چیست، گفت : کاملا روشن است همچنان که رهبر ما در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد ، لیبی فعالیت صلح آمیز هسته ای را نه فقط حق ایران که حق همه کشورها می داند.

معاون آسیای وزیر خارجه لیبی افزود: ما مخالف بمب هسته ای هستیم اما برای همه ملت های جهان انرژی صلح آمیز هسته ای را ضروری می دانیم و معتقدیم همه باید از آن استفاده کنیم.

وزیر خارجه لیبی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با بحران کشور یمن تصریح کرد: به هر حال ما امیدواریم که این موضوع حل شود.

بارانی با اشاره به اینکه اولین پست سیاسی من در کشور یمن بوده است، خاطر نشان کرد: امیدوارم مردم یمن بتوانند راه حل مشکل اخیر را پیدا کنند.

وی در عین حال گفت: هیچ کشوری نباید در امور داخلی یمن و هر کشور دیگری دخالت کنند و ما مخالف دخالت ها در امور یمن هستیم.

معاون وزیر خارجه لیبی در پایان گفت: ما همچنین مخالفت استفاده زور در یمن هستیم و این سیاست ما در رابطه با موضوع یمن است.