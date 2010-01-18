اعتراض کودکان در جشنواره هوای پاک

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره کودک و هوای پاک صبح روز دوشنبه با حضور وزیر کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت بحران کشور، رئیس پلیس تهران بزرگ و هزاران کودک دانش آموز در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد که در این مراسم بهرامی دبیر جشنواره گفت: طرحی از سوی سازمان مدیریت بحران وزارت کشور در حال اجرا است که کودکان را به عنوان مروجین هوای پاک ساماندهی می کند.

همچنین باقری مدیرکل سازمان مدیریت بحران به استفاده نیروی انتظامی از کودکان به عنوان همیاران پلیس اشاره کرد و افزود: این طرح را مد نظر داریم تا از کودکان برای مدیریت هوای پاک استفاده کنیم و کودکان خود خانوادهایشان را مجبور به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی کنند و در صورت آلوده کردن هوا به آنها تذکر دهند.

همچنین وزیر کشور در صحبتهای خود خطاب به کودکان از آنها خواست برای بهتر شدن آینده سرزمین ایران با تصمیم سازان هوای کشور همکاری کنند چرا که آینده ایران از آن کودکان است.

نجار گفت: هوای ناپاک اثرات مخربی بر سلامت جامعه به خصوص کودکان دارد و اعصاب همه را خراب می کند که باید با سرمایه گذاری در بحث آموزش و محتوای برنامه های آموزشی این انتقال فرهنگ به نسل اینده صورت گیرد.