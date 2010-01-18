به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁮الاسلام محمود نجاریان⁮زاده قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: این دوره آموزشی به منظور توانمندسازی معاونان و مربیان پرورشی دوره ابتدایی و راهنمایی از امروز آغاز شده و به مدت چهار روز در دو نوبت صبح و عصر برگزار می⁮شود.⁮



وی ادامه داد: در این دوره، مربیان و معاونان پرورشی آموزش⁮های لازم را در زمینه شناخت جریان⁮ها و فرقه⁮های انحرافی و نوظهور، وهابیت، تصوف و شیطان⁮پرستی فرا می⁮گیرند.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به نقش حساس مربیان و معلمان پرورشی مدارس در آگاه⁮سازی دانش⁮آموزان تصریح کرد: چنانچه جوانان از ترفندها، راهبردها و اندیشه⁮های انحرافی فرقه⁮های نوظهور آگاهی بیشتری پیدا کنند مطمئنا مباحث عمیق دینی و آموزه⁮های تشیع در قلوب آنها بهتر و بیشتر جای می⁮گیرد.



نجاریان⁮زاده نوجوانان و جوانان را آسیب⁮پذیرترین قشر جامعه در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان دانست و بر لزوم انگیزه بخشی به این قشر حساس برای پذیرش معارف والای دین مبین اسلام تاکید کرد.



وی عنوان کرد: این دوره آموزشی به همت سازمان⁮های تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش استان قم برنامه⁮ریزی شده و طی آن اساتید برجسته حوزه⁮های علمیه از جمله حجج الاسلام حمیدرضا مظاهری سیف و علیرضا دریاکناری به ارائه آموزش⁮های لازم می⁮پردازند.



اولین دوره آموزشی نقد و بررسی فرقه⁮های نوظهور و انحرافی ویژه مربیان و معاونان پرورشی مدارس ابتدایی و راهنمایی قم، آذرماه امسال در محل سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شده بود.

