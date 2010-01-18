به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمود نجاریانزاده قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: این دوره آموزشی به منظور توانمندسازی معاونان و مربیان پرورشی دوره ابتدایی و راهنمایی از امروز آغاز شده و به مدت چهار روز در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود.
وی ادامه داد: در این دوره، مربیان و معاونان پرورشی آموزشهای لازم را در زمینه شناخت جریانها و فرقههای انحرافی و نوظهور، وهابیت، تصوف و شیطانپرستی فرا میگیرند.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به نقش حساس مربیان و معلمان پرورشی مدارس در آگاهسازی دانشآموزان تصریح کرد: چنانچه جوانان از ترفندها، راهبردها و اندیشههای انحرافی فرقههای نوظهور آگاهی بیشتری پیدا کنند مطمئنا مباحث عمیق دینی و آموزههای تشیع در قلوب آنها بهتر و بیشتر جای میگیرد.
نجاریانزاده نوجوانان و جوانان را آسیبپذیرترین قشر جامعه در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان دانست و بر لزوم انگیزه بخشی به این قشر حساس برای پذیرش معارف والای دین مبین اسلام تاکید کرد.
وی عنوان کرد: این دوره آموزشی به همت سازمانهای تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش استان قم برنامهریزی شده و طی آن اساتید برجسته حوزههای علمیه از جمله حجج الاسلام حمیدرضا مظاهری سیف و علیرضا دریاکناری به ارائه آموزشهای لازم میپردازند.
اولین دوره آموزشی نقد و بررسی فرقههای نوظهور و انحرافی ویژه مربیان و معاونان پرورشی مدارس ابتدایی و راهنمایی قم، آذرماه امسال در محل سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شده بود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی قم از آغاز به کار دومین دوره آموزشی آسیبشناسی اجتماعی با رویکرد نقد و بررسی فرقههای نوظهور و انحرافی در این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمود نجاریانزاده قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: این دوره آموزشی به منظور توانمندسازی معاونان و مربیان پرورشی دوره ابتدایی و راهنمایی از امروز آغاز شده و به مدت چهار روز در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود.
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