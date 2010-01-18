حشمت الله فلاحت پیشه که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد در خصوص سفر اخیر وزیر امور خارجه به کشور لیبی تصریح کرد: لیبی در گذشته روابط دیرینه ای با ایران داشته و در یک دهه اخیر به برخی دلایل روابط به حالت تعلیق در آمده و اکنون مقامات لیبی در صدد است 150 میلیارد دلار در کشورشان سرمایه گذاری کند، بنابراین جای ایران در این کشور خالی است.

وی در عین حال با اشاره به مسئله امام موسی صدر گفت: پرونده این موضوع هنوز مفتوح است. بنابراین در سفر متکی به لیبی قرار شد یک کمیته سیاسی مسائل سیاسی دو کشور و یک کمیته اقتصادی نیز موضوعات اقتصادی را پیگیری کند و به عقیده ما یک اختلاف باعث نمی شود کل رابطه ایران با یک کشور به تعلیق در آید.

نماینده مردم اسلام آباد غرب تاکید کرد: امروز در خیلی از موضوعات نظرات ایران و لیبی به هم نزدیک است و لیبیایی ها همواره طرف همراه ایران بوده اند اما اخیرا رایی که این کشور در شورای حکام علیه ایران داد قابل تامل بود، بنابراین ضروری بود که رابطه ایران و لیبی ترمیم شود.

فلاحت پیشه با اشاره به دیدار خود با شهومی رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان لیبی گفت: بعد از این دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران و لیبی تشکیل شد و رئیس پارلمان لیبی نیز از رئیس مجلس شورای اسلامی برای دعوت به لیبی دعوت کرد هر چند انجام سفر لاریجانی به طرابلس در قالب عملی شدن مذاکرات متکی در لیبی قابل طرح است.

وی همچنین به سفر وزیر امور خارجه به پاکستان اشاره کرد و گفت: در این سفر نیز من دو دیدار با نایب رئیس مجلس سنای پاکستان و رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان پاکستان انجام دادم و از رئیس مجلس ملی پاکستان برای سفر به ایران دعوت شد. همچنین رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان پاکستان از رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران برای سفر به اسلام آباد دعوت کردند.

فلاحت پیشه در پایان گفت: ایران برای پاکستان از اهمیت بالایی برخوردار است و این نکته که رئیس پارلمان پاکستان، رئیس گروه دوستی ایران و پاکستان است بیانگر این موضوع است.