هادی قیومی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: شهرستان ساوجبلاغ از مستعدترین مناطق استان تهران برای گسترش طرحهای آبخیزداری است و می تواند در این زمینه یکی از قطبهای فعال استان باشد.

وی ادامه داد: لازم است ظرفیتهای بالای شهرستان ساوجبلاغ در زمینه گسترش طرحهای آبخیزداری از سوی مسئولان ذیربط لحاظ و از همه این ظرفیتها به بهترین نحو استفاده شود تا هدر ندرود.

این مسئول بیان کرد: آبخیزداری با موارد مختلفی در ارتباط است که از میان آنها می توان به تغذیه سفره آب های زیرزمینی و افزایش تولید محصول، حفظ و احیای آبخیزهای بحرانی، بهره برداری کامل از سرمایه گذاریهای هنگفت مالی در منابع اقتصادی کشور و بهره برداری مناسب و درست از منابع طبیعی و کشاورزی حوزه های آبخیز اشاره کرد.

قیومی اضافه کرد: تقویت پوشش گیاهی و کاهش زیانهای سیلهای ویرانگر و تغذیه سفره آب های زیرزمینی و افزایش تولید محصول از دیگر مواردی است که آبخیزداری با آنها در ارتباط است.

وی در خصوص ویژگیهای طبیعی ساوجبلاغ نیز خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت توپوگرافی، شرستان ساوجبلاغ را می توان به سه ناحیه کوهستانی، کوهپایه ای و دشتی تقسیم بندی کرد ضمن اینکه حدود 25 درصد کل مساحت شهرستان را ناحیه کوهستانی تشکیل می دهد.

این مسئول بیان کرد: این ناحیـه با آب و هوایی کوهســــتانی با آب فراوان و مراتع سرســــبز، اشتغال به قعالیت دامی را رونق بخشــــیده است.

قیومی اظهار داشت: ناحیــه کوهپایه ای دامنه جنوبی رشته کوه طالقان را تشکیل می دهد. این ناحیه با وجود رودخانه های فصلی و محیط نســبتا مساعد و زمیــنهای زراعی و کوهستانی رونقهای اقتصادی مختلفی را به وجود آورده اســـت.