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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۳۱

تکواندو خراسان رضوی بدلیل نبود منابع مالی دچار مشکل شده است

تکواندو خراسان رضوی بدلیل نبود منابع مالی دچار مشکل شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: داور بین المللی تکواندو گفت: این رشته در استان ظرفیت بالایی دارد ولی به دلیل حضور کمرنگ در مسابقات رسمی کشور و نبود منابع مالی این رشته دچار مشکل شده است.

حافظ مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در خراسان رضوی مربیان و بازیکنان با استعدادی حضور دارند ولی به خاطر حضور نداشتن در لیگ تکواندو نمی توانند استعدادهای خود را بروز دهند.

داور بین المللی تکواندو اظهار داشت: خراسان در سطح کشور جزو چهار تیم برتر از نظر مربی داور و بازیکن است ولی حضور نداشتن در میدانهای رسمی تکواندو کشور بار منفی را در استان بوجود می آورد و باعث عقب ماندن تکواندو استان از دانش روز می شود.

مهدوی وضعیت پومسه خراسان را بسیار مطلوب دانست و افزود: در مدتی که مسابقات پومسه برگزار می شود خراسان رضوی همیشه در این مسابقات حضور چشمگیری داشته است.

کد مطلب 1019324

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