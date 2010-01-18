تکواندو خراسان رضوی بدلیل نبود منابع مالی دچار مشکل شده است

حافظ مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در خراسان رضوی مربیان و بازیکنان با استعدادی حضور دارند ولی به خاطر حضور نداشتن در لیگ تکواندو نمی توانند استعدادهای خود را بروز دهند.
داور بین المللی تکواندو اظهار داشت: خراسان در سطح کشور جزو چهار تیم برتر از نظر مربی داور و بازیکن است ولی حضور نداشتن در میدانهای رسمی تکواندو کشور بار منفی را در استان بوجود می آورد و باعث عقب ماندن تکواندو استان از دانش روز می شود.
مهدوی وضعیت پومسه خراسان را بسیار مطلوب دانست و افزود: در مدتی که مسابقات پومسه برگزار می شود خراسان رضوی همیشه در این مسابقات حضور چشمگیری داشته است.
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