متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ اندکی افزایش یافت و شانه ای 22800 الی 36000 ریال فروش می رفت.

در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و برنج داخله درجه دو کاهش یافت. بهای برنج وارداتی غیر تایلندی بدون تغییر بود.

در گروه حبوب، قیمت نخود، لپه نخود و لوبیا سفید افزایش جزئی ولی بهای عدس و لوبیا چشم بلبلی کاهش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. درخوار و بار فروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی گردید.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران انگور عرضه نمی شد و پرتقال درجه یک عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها ازنظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت لیمو شیرین اندکی کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش یافت.

در گروه سبزی های تاز قیمت پیاز و سبزی های برگی افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه کاهش داشت. در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله افزایش ولی بهای گوشت مرغ کاهش جزیی یافت.

در هفته مورد بررسی، قیمت قند، شکر، چای خاجی و روغن نباتی جامد افزایش داشت و بهای روغن نباتی مایع ثابت بود.

لبنیات و تخم مرغ

درهفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل 0.4 درصد افزایش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج داخله درجه یک معادل 0.5 درصد و برنج داخله درجه دو 1.6 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت. قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی بدون تغییر بود.

در گروه حبوب قیمت نخود معادل 0.6 درصد، لپه نخود 0.5 درصد و لوبیا سفید 0.2 درصد افزایش ولی بهای عدس 1.4 درصد و لوبیا چشم بلبلی 0.4 درصد کاهش داشت، قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت لیمو شیرین معادل 0.8 درصد نسبت به هفته قبل کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.4 درصد تا 9 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت پیاز معادل 1.1 درصد و سبزی های برگی 0.4 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1.9 تا 21.7 درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی نسبت به هفته قبل قیمت گوشت گوسفند معادل 0.4 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 1.6 درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ 0.6 درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش، قیمت قند معادل 0.3 درصد، شکر 2 درصد، چای خارجی 0.1 درصد و روغن نباتی جامد 0.3 درصد افزایش داشت، بهای روغن نباتی مایع ثابت بود.