جدیدترین رده بندی رکابزنان برتر آسیا و جهان اعلام شد/ سهرابی در صدر آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز سال 2010 میلادی، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری نخستین رده بندی امتیاز آورترین رکابزنان جاده را در 5 قاره معرفی کرد. در رده ‌بندی سال 2010 و در بخش امتیاز آورترین رکابزنان حاضر در تورهای آسیایی، مهدی سهرابی دوچرخه سوار تیم پتروشیمی تبریز با کسب 66/198 امتیاز در صدر برترین‌های این قاره ایستاده است.

در این بخش "فرانسیسکو آلبردی" از اسپانیا با 195 امتیاز دوم و "بوریس شبپوسکی" از روسیه با ‌164 امتیاز سوم است.

به ترتیب احد کاظمی امتیاز ششم، قادر میزبانی پنجم، عباس سعیدی تنها هشتم، حسین عسگری نهم، امیر زرگری چهاردهم، رسول براتی پانزدهم، رامین مهربانی بیست و ششم، صمدپور سیدی سی و سوم و آروین معظمی گودرزی سی و ششم هستند.

در بخش تیمی هم ایران با 62/598 امتیاز در صدر تیم‌های ملی آسیا قرار گرفته است. ژاپن دوم و کره جنوبی هم عنوان دوم و سوم را از آن خود دارند. در اولین ماه میلادی تنها هشت کشور وارد رنکینگ تیمی آسیا شده اند.

در بخش جوانان با توجه به برگزار نشدن هیچ مسابقه بین‌المللی رده بندی رکابزنان و تیم‌ها اعلام نشده است. در بخش باشگاهی نیز با آغاز مسابقات و تورهای بینالمللی رده بندی تیم های باشگاهی در بخش آسیا مشخص می شود. با توجه به صدر نشینی باشگاه پتروشیمی تبریز در رده بندی پر امتیازآورترین تیم های باشگاهی سال 2009 در آسیا و حضور این تیم در توربین المللی لانگ کاوی مالزی، به زودی شاهد اعلام رده بندی این تیم در رنکینگ UCI خواهیم بود.

در ادامه اعلام رده بندی رکابزنان برتر جهان از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری، "سادونه" از MAR درقاره آفریقا، "لادیو وگا" از کلمبیا در قاره آمریکا، "موریزوت" از فرانسه در قاره اروپا و "ماتیوس" از استرالیا در قاره اقیانوسیه در صدر پرامتیاز آورترین رکابزنان 4 قاره دیگر جهان ایستاده اند.