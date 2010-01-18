به گزارش خبرگزاری مهر، براساس برنامه ریزی صورت گرفته، طرح 800 هزار تنی تولید آهن اسفنجی با حضور دکتر محمود احمدی نژاد و تعدادی از مقامات عالی کشور به بهره برداری می رسد.

واحد نخست احیای مستقیم فولاد خراسان از اواخر آذر ماه به صورت آزمایشی راه اندازی شد و در روز گذشته نیز نخستین محصول ( آهن اسفنجی ) را تولید کرد.

میزان سرمایه گذاری این طرح 137 میلیارد تومان است که با بهر ه برداری از آن800 نفر به صورت مستقیم و 4 هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم مشغول به کار می شوند.

برنامه اجرای مدول یک احیای مستقیم فولاد خراسان ، سال 1385 در مجاورت بخش فولاد سازی کارخانه آغاز شد.

فولاد خراسان دو طرح احیای مستقیم در اختیار دارد که واحد اول آن اکنون آماده افتتاح است. وزن تجهیزات به کار رفته در این پروژه بیش از 20 هزار تن است که 13 هزار و 460 تن آن در داخل کشور ساخته شده است.