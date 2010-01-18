آخرین مهلت ثبت نام در آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در این آزمون می توانند مدارک مورد نیاز برای ثبت نام را با پست سفارشی به نشانی بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه هفتم، معاونت آموزشی، مرکز آزمون دانشگاه با کدپستی 1417653761 ارسال کنند.

آزمون کتبی برای پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی در این دوره روز سه شنبه 11 اسفند برگزار می شود و کارت آزمون در روزهای 10 و 11 اسفند ماه 88 در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران توزیع می شود.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران هدف جذب دانشجوی پزشکی به این شیوه، جذب فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته های اعلام شده با توانمندی های بالا در رشته پزشکی به منظور ارتقای سطح فارغ التحصیلان و افزایش انگیزش فراگیران گروه پزشکی است و نتایج قبول شدگان مرحله اول اردیبهشت ماه 1389 اعلام می شود.

بر اساس آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی، کلیه رشته های علوم تجربی و فنی و مهندسی که می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند مجاز به شرکت در این دوره هستند.

حداکثر سن برای خانمها 25 سال تمام در زمان ثبت نام و برای آقایان که خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند 27 سال تمام در زمان ثبت نام تعیین شده است و متقاضیان باید دارای معدل دوره دیپلم بالاتر از 18 و معدل دوره کارشناسی بالاتر از 16 باشند.

مواد درسی آزمون در حد آزمون جامع علوم پایه پزشکی است و برای فیزیولوژی نظری ضریب 3، میکروب شناسی شامل باکتری شناسی، ویروس شناسی و انگل شناسی پزشکی ضریب 3، آناتومی نظری ضریب 3، بیوشیمی نظری ضریب 2، بافت شناسی نظری ضریب 2، ایمونولوژی نظری ضریب 2، زبان عمومی ضریب 2، ژنتیک ضریب 1، روانشناسی ضریب 1، تغذیه ضریب 1، فیزیک پزشکی ضریب 1، دروس اصول خدمات بهداشتی و بهداشت و تنظیم خانواده ضریب 1، و دروس اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها و آمار مقدماتی ضریب 1 درنظر گرفته شده است.