به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی ضمن اعلام این خبر گفت: براساس این مصوبه که شب گذشته در هیئت دولت به تصویب رسید، ساعات کار شاغلین بالینی شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، کاردانهای اتاق عمل، کاردانها و کارشناسان هوشبری در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه ‌روزی دولتی و غیردولتی حداکثر تا 8 ساعت در هفته کاهش می‌یابد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: براساس این مصوبه همچنین ساعات کار کارکنان بالینی در بخش‌های دولتی و غیردولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب 5/1 محاسبه می‌شود.

دستجردی همچنین در خصوص کارکنان بالینی در بخشهای روانی وسوختگی بیمارستانها نیز ضمن اشاره به شرایط سختی کار این گروه‌ها اظهار داشت: کارکنان بالینی این بخشها که قبلا شامل این مصوبه می‌شدند علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه، حداکثر یک ماه نیز از مرخصی استحقاقی استفاده می‌کنند.