نرگسزارهای بهبهان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد

حمید بیات به خبرنگار مهر در بهبهان گفت: این سیستم آبیاری با اعتباری حدود 990 میلیون ریال که 70 درصد آن به صورت یارانه از سوی دولت و مابقی آن از طریق منابع طبیعی پرداخت شده است، اجرا شد و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: طرح آبیاری تحت فشار در 20 هکتار از اواسط شهریور ماه آغاز و تا اواخر مهرماه به پایان رسید.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهبهان ادامه داد: منابع تامین آب این سیستم، شبکه بهره‌برداری مارون و چاه عمیق موجود در گلزار است و در این طرح صد آبپاش با مقدار آب دهی 23 لیتر بر ثانیه به‌کار گرفته شده است.

بیات از جمله اهداف آبیاری تحت فشار در این گلزار را صرفه‌جویی در مصرف آب با توحه به خشکسالی‌ اخیر، جلوگیری از هدر رفتن آب، مبارزه با علف‌های هرز و جلوگیری از انتشار بیشتر آن‌ها، استفاده از روش‌های مدرن آبیاری به‌جای سیستم‌های سنتی قدیمی و پیشگیری از فرسایش خاک و تخریب عنوان کرد.



نرگس‌های بهبهان چهار گونه‌اند؛ نرگس شهلا، نرگس شصت پر، نرگس گل کمک و نرگس مسکنک است که هرکدام ازاین گل‌ها، بو و عطر ویژه خود را دارد.

در سالهای اخیر از این گلزار وسیع فقط چند هکتار باقی مانده بود و دلیل اصلی آن استقبال مردم از پرورش گل نرگس و نگهداری و خرید آن بود. هر ساله فروشندگان گل از استانهای مختلف، ده ها کامیون پیاز آن را از زادگاه طبیعی خود خارج کرده و به شهرهای مورد نظر حمل می‌کردند.

از سال 1359 اداره منابع طبیعی بهبهان برای احیای نرگس اقداماتی انجام داد و مانع خارج کردن پیاز گل نرگس شد. در حال حاضر حدود 30 هکتار در بهبهان نرگس کاری شده و روزانه 10تا 20هزار شاخه گل نرگس به تهران و دیگر مناطق صادر می‌شود.

سالها پیش‌ در این شهرستان دو گلزار وجود داشت؛ بهبهان و قنوات که از محلهای معروف بهبهان است. گل نرگس بهبهان در سال 92 میلادی در جشنواره‌ای در کشور هلند رتبه نخست دنیا را کسب کرد. ولی نبود حمایت از پرورش و صادرات آن باعث شده این گل در میان گردشگران نادیده گرفته شود.