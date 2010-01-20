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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۹:۱۵

نوید ادهم به مهر خبر داد:

ادامه تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طی هفته آینده

ادامه تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طی هفته آینده

دبیر کل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش از ادامه رسیدگی و تصویب بخشی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طی هفته آینده در مشهد مقدس خبر داد.

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شنبه هفته آینده قسمتی از بخشهای باقیمانده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که در مشهد مقدس برگزار می شود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به انتقادهایی که از سوی برخی از کارشناسان در خصوص سند تحول بنیادین صورت می گیرد اظهار کرد: کارشناسان و صاحبنظران اجازه دهند این سند به تصویب برسد خواهند دید که در آن به تمام کلیات و جزئیات وزارت آموزش و پرورش اشاره شده و ضمن ارائه مشکلات گذشته به آینده نیز توجه شده است.

برخی از کارشناسان مسائل آموزشی عنوان می کنند که بیشتر نگاهها در بخش عظیمی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش معطوف به گذشته است و تنها به مشکلات نظام آموزشی اشاره شده و کمتر راه حلی برای برون رفت از آنها در آینده مطرح می شود. این در حالی است که نوید ادهم پیش از این عنوان کرده بود که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با همکاری صدها کارشناس مسائل آموزشی در حوزه و دانشگاه تنظیم شده است.

همچنین در جلسه گذشته شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد که سن ورود دانش آموزان به مدرسه ابتدای 6 سالگی باشد.

کد مطلب 1019341

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