به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال سیدعلی امروز در یک نشست خبری گفت: کار صدور ضمانت نامه های حسن انجام کار از بانک مرکزی، به صندوق ضمانت صادرات ایران سپرده شد. بر این اساس، صندوق ضمانتنامه حسن انجام کار را برای شرکتهای ایرانی که در مناقصات بین المللی برنده می شوند، صادر می کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص تعیین نرخ ارز افزود: اعتقاد من بر این است که تصمیم گیری در مورد تعیین نرخ ارز به عهده بانک مرکزی است و این مرجع، با توجه به موضوعات مرتبط با اقتصاد، کار تعیین نظام ارزی و نرخ ارز را صورت می دهد. نکته قابل توجه این است که تورم داخلی باید در نرخ ارز تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران بر طبق اساسنامه خود، کارهای اقتصادی نیز انجام می دهد؛ به این معنا که این صندوق به دلیل اینکه سرمایه در اختیار دارد می تواند این سرمایه را در سیستم بانکی یا بورس سرمایه گذاری کند. دلیل این امر آن است که بتواند پول نقد در اختیار داشته باشد تا خسارات را پرداخت نماید.

به گفته سیدعلی، امسال اولین سالی است که صندوق ضمانت صادرات ایران 9 تا 10 میلیارد تومان سود دارد، این رقم سود عملیاتی بوده و منهای آن سودی است که در بانک دارد، این درحالی است که اجازه سرمایه گذاری در تبصره ذیل ماده 6 اساسنامه صندوق تصریح شده است.

وی اظهار داشت: مجموع پوششهای صندوق در ده ماهه سال 88 معادل 2 میلیارد و 341 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، در حدود 360 درصد رشد نشان می دهد. بر این اساس، صندوق طی این مدت نزدیک به 12 درصد از صادرات غیرنفتی را پوشش داده است.

به گفته سیدعلی، موسسات معتبری نظیر ساچه ایتالیا و هرمس آلمان به عنوان برترین موسسات همتای صندوق در سال 2008 به ترتیب 40 و 30 میلیارد دلار پوشش، معادل 4/7 درصد صادرات کشور ایتالیا و 2 درصد از صادرات کشور آلمان تحت حمایت خود قرار داده اند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: بیش از 88 درصد مجموع پوشش های ارایه شده توسط صندوق از بدو تاسیس تاکنون، در طی چهار سال اخیر صادر شده است. مجموع پوششهای صادره توسط صندوق ضمانت صادرات طی 12 سال اولیه فعالیت حدود 600 میلیون دلار بوده، این درحالی است که طی سه سال و ده ماه اخیر مجموعا 3 هزار و 866 میلیون دلار پوششهای صادراتی ارایه شده است.

وی اظهار داشت: روند کاهنده خسارتهای وارده به صندوق در مقایسه با پوششهای ارایه شده، ضمن آنکه بیانگر اعتبارسنجی دقیقتر و دستیابی به شناخت کافی از مشتریان، اصلاح فرآیندها و انجام فعالیتهای نظارتی دقیق است، گویای تغییر رویکرد قابل توجه صندوق برای ارایه خدمات به صادرکنندگان در مقایسه با 12 سال قبل از دوره مورد بررسی است.

سیدعلی با تشریح چشم انداز پوششهای صندوق تا پایان سال خاطرنشان کرد: با توجه به چشم اندازهای ترسیم شده برای صندوق مبنی بر رسیدن به جایگاه برترین و حرفه ای ترین موسسه اعتبار صادراتی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، احکام قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه های عملیاتی تنظیم شده، دستیابی به پوشش 5 درصدی صادرات غیرنفتی کشور در سال پایانی برنامه چهارم توسعه و پوشش 10 درصد صادرات غیرنفتی تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور مدنظر قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تعداد بانکهایی که با کمک ضمانت نامه های صندوق به تامین مالی صادرات می پردازند، از یک بانک تا پیش از سال 84 به 13 بانک در سالجاری افزایش یافته است، ضمن اینکه ایجاد روابط کارگزاری با 32 صندوق غیردولتی توسعه صادرات، تشکل صادراتی، اتاق بازرگانی استانها به منظور واگذاری بخشی از فعالیتهای بازاریابی و اطلاع رسانی خدمات صندوق با اولویت بخش خصوصی نیز انجام شده است.

به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، متوسط نرخ حق بیمه و کارمزد پوششهای صندوق از 95/4 درصد در سال 84 به 7/0 درصد در نه ماهه امسال رسیده است که نشان دهنده کاهش شدید نرخ خدمات با هدف تشویق صادرکنندگان به استفاده از خدمات صندوق است.

وی همچنین اضافه کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران در سالجاری، بیش از 500 هزار یورو جایزه عدم خسارت به مشتریان پرداخت کرده است.