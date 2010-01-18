استاندارد تولید خودرو تا پایان برنامه پنجم باید به یورو 5 برسد

به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد محمدی زاده صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از خارج شدن 650 هزار خودروی فرسوده در طول برنامه جامع کاهش آلودگی هوا خبر داد و افزود: تا پایان سال جاری این تعداد به 800 هزار خودرو خواهد رسید. با این حال در بحث حمل و نقل عمومی تلاشهایی صورت گرفته و وزارت کشور در این زمینه همکاریهایی داشته است.

معاون رئیس جمهوری همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر علل شکست طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران تاکید کرد: معتقدم این طرح شکست نخورده است و معاونتهای من در این زمینه معتقد به شکست طرح جامع نیستند و به نظر ما طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران بالای 50 درصد موفق بوده است. با این حال این طرح با مشارکت دستگاههای مختلف در حال اجرا است که باید گفت در بحث واگذاری اتوبوسها به شهروندان موفق نبودیم چون مردم باید سپرده سنگینی را پرداخت می کردند.

همچنین رئیس سازمان محیط زیست همچنین از تدارک برنامه ای نوین در بحث آلودگی هوای تهران و کلانشهرها خبر داد و اضافه کرد: طی روزهای گذشته نشستهایی را با وزارتخانه های صنایع و بهداشت داشته ایم که سندهایی در مورد مدیریت آلودگی برخی صنایع و همچنین زباله های بیمارستانی و آلودگی هوا به امضا رسیده است.

همچنین وزیر کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد مشکلات گمرکی شرکت مترو برای ترخیص واگنهای جدید گفت: صد درصد اعتبارات مربوط به متروهای کلانشهرها علیرغم مشکلات کسری بودجه ها به شهرداری شهرها واگذار شده است و در مورد متروی تهران نیز تمامی بودجه اختصاص یافته از سوی مجلس شورای اسلامی در اختیار شهرداری تهران و با اختیار آنها هزینه خواهد شد.

محمد نجار همچنین به کاهش آلودگی هوای تهران اشاره کرد و افزود: ما از160 روز آلوده در سال به شانزده روز رسیده ایم و این نشان می دهد که فعالیتها موفق بوده است در حالی که خودروها افزایش یافته و امروز در تهران به چهار میلیون خودرو می رسد. با این حال در هیئت دولت در مورد استفاده از حمل و نقل عمومی برای مدیریت آلودگی هوای تهران اقداماتی انجام شده و در حال انجام است.