ثبت آثار ادبی و هنری در مازندران اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح دوشنبه در جلسه بررسی ثبت آثار ابدی و هنری استان در اجرای مفاد مواد دو و 21 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، آغاز فرآیند ثبت آثار ادبی و هنری به منظور حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان در استان خبر داد.

وی افزود: مولفان، مصنفان و هنرمندان متقاضی ثبت اثر می توانند با ارائه درخواست نامه های مربوطه به دفتر حقوقی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی در استان و ادارات فرهنگ و ارشاداسلامی در شهرستانها، مراحل اجرایی شدن فرآیند ثبت اثرادبی و هنری خود را دنبال کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با ثبت آثار ادبی وهنری واعمال حمایتهای قانونی لازم از پدیدآورندگان این آثار، زمینه توسعه ،نوآوری وخلاقیت درآفرینش های هنری وادبی بیش ازپیش فراهم شود.

به گزارش مهر، بر اساس ماده دو قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان اثرهای مورد حمایت این قانون، شامل کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هر نوشته دیگرعلمی و فنی وادبی و هنری، شعر، سرود، تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشداطلاق می شود.

اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون که هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، اثرموسیقی و نقاشی و تصویر و طرح و نقش جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزیینی و اثرتجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد، هستند.