به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که ترجمه آن را مجید عمیق انجام داده، درباره مقاومت مردم دانمارک در برابر اشغالگران نازی است.

"اسلحه سری" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است و چاپ اول آن سال 77 منتشر شده بود که انتشارات سوره مهر به تازگی چاپ دوم آن را منتشر کرده است.

عمیق گفت: کتاب نوشته الیوت آرنولد درباره جنگ جهانی دوم در کشور دانمارک است که در آن خاطرات مقاومت یک خانواده دانمارکی در مقابل اشغالگران نازی روایت می شود.

به گفته وی داستان کتاب درباره یک خانواده است که در زیرزمین منزلشان به جمع آوری دقیق اخبار و اسناد و چاپ و انتشار این اخبار به صورت خبرنامه می پردازند و به این وسیله مردم را از دسیسه‌ها و نقشه های شوم اشغالگران نازی با خبر کرده و به مقابله با تبلیغات و شایعه پراکنی آلمانها می پردازند.

عمیق افزود: در واقع این کتاب الگو و نمادی از مردم دانمارک است که در مقابل اشغالگران نازی به مقاومت روی آورده و با تشکیل گروه مقاومت زیرزمینی از کشور خود دفاع کرده‌اند.

کتاب "اسلحه سری" که در واحد کودک و نوجوان دفتر ادبیات و هنر مقاومت تولید شده در 255 صفحه قطع پالتویی ، در شمارگان 2

هزار و 500 نسخه و به قیمت 4 هزار 400 تومان با ویرایش جدید منتشر شده است.

