به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره جدید چین از مرکز پرتاب ماهواره شیچانگ در جنوب غرب ایالت سیچوان و توسط راکت ماهواره بر Long-March-III به مدار پرتاب شده و به دو مدارگرد دیگر این شبکه که به تدریج به 35 مدارگرد افزایش خواهند یافت، پیوسته است.

در نهایت این شبکه قادر خواهد بود تا سال 2010 خدمات موقعیت یابی جهانی را برای کشورهای مختلف جهان به وجود آورد.



سیستم Beidou تا سال 2012 خدماتی به منظور موقعیت یابی، ارسال سیگنالهای زمانی و ارسال پیامهای کوتاه را در منطقه آسیا و اقیانوسیه ارائه خواهد کرد.

بر اساس گزارش شینهوا، چین ساخت سیستم موقعیت یاب ماهواره ای خود را با هدف مستقل شدن از سیستم جی پی اس آمریکا از سال 2000، زمانی که دو ماهواره مدارگرد اولیه خود را به مدار پرتاب کرد آغاز کرده است. شبکه Beidou، نسل اول شبکه موقعیت یاب و هدایت کننده چین این کشور را به سومین کشور پس از آمریکا و روسیه تبدیل خواهد کرد که از سیستم موقعیت یاب ماهواره ای مستقل برخوردار است.