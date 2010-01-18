ایران دومین دارنده ذخایر نفت اوپک / درآمد 89 میلیارد دلاری ایران از فروش نفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی خطیبی در جمع خبرنگاران درباره سقوط جایگاه ایران در بین سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با بیان اینکه براساس آمارهای موجود جایگاه ایران در بین کشورهای اوپک تنزل پیدا نکرده است، گفت:‌ براساس ارقام سال 2008 میلادی ایران دومین تولید کننده و دومین دارنده ذخایر نفت خام اوپک بوده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ایران از نظر درآمد حاصل از فروش نفت سومین کشور عضو اوپک است، تصریح کرد: نحوه رتبه بندی جایگاه کشورهای عضو اوپک از نظر حجم ذخایر براساس آمارهایی است که به دبیرخانه اوپک ارسال می‌شود و آنها براساس این آمارها گزارش های خود را منتشر می کنند.

نماینده ایران در اوپک با تاکید براینکه اگر آمار مراکز معتبر بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهیم هم اکنون ایران دومین دارنده ذخایر سازمان اوپک است، بیان کرد: همچنین سایر منابع نیز از ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر نفت یاد می کنند و با گذشت زمان و تایید اعداد رسمی ایران در جایگاه دومین دارنده ذخایر نفت خام سازمان اوپک قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول همچنین در مورد درآمدهای ایران در بین کشورهای عضو اوپک، توضیح داد: براساس گزارشهای منتشر شده اوپک تا پایان سال 2008 میلادی، ایران پس از عربستان با 283 میلیارد دلار و امارات با 102 میلیارد دلار د ر جایگاه سوم اوپک قرار گرفته است.

خطیبی با بیان اینکه در سال 2008 میلادی درآمدهای ایران از محل فروش نفت خام حدود 89 میلیارد دلار برآورد می‌شود ، تصریح کرد: ‌یکی از دلایل افزایش درآمدهای امارات نسبت به ایران در سطح اوپک مرغوبیت نفت خام این کشور عربی است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون نفت سروش و نوروز بین شش تا هفت دلار کمتر از نفت خام مرغوب در بازارهای بین‌المللی به فروش می رسد، یادآور شد: ‌ایران در حالی دومین با 4/2 میلیون بشکه دومین صادر کننده نفت اوپک است که امارات هم اکنون 2/2 میلیون بشکه در روز نفت صادر می کند اما چون مرغوبیت نفت این کشور بالاتر بوده میزان درآمدهای ارزی اماراتی ها نیز بیش از ایران است.