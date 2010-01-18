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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۵۸

انتشار "آمبر براون از عصبانیت قرمز می‌شود"

انتشار "آمبر براون از عصبانیت قرمز می‌شود"

کتاب "آمبر براون از عصبانیت قرمز می‌شود" نوشته پائولا دانزیگر با ترجمه فرمهر منجزی از سوی واحد کودک موسسه نشر افق (کتابهای فندق) منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از مجموعه 9 جلدی آمبر براون است که در آنها دانزیگر با خلق داستانهایی طنز از زبان آمبر براون احساسات تلخ و شیرین او را پس از جدایی پدر و مادرش به شکلی واقعی به تصویر می‌کشد.

در این کتاب می‌خوانید که از وقتی مامان و مکس نامزد شده‌اند فکرهای عجیب و غریبی به سر آمبر بروان می‌زند همه چیز دارد تغییر می‌کند. قرار است پدر برگردد پیش آنها و از آمبر هم خواسته که با او زندگی کند. حالا دیگر هر بار که پدر و مادر تلفنی با هم حرف می‌زنند دعواشان می‌شود و آمبر نمی‌داند چه‌کار کند.

این کتاب که در 14 فصل نوشته شده به همراه نقاشیهای ساده و در عین حال جذاب آن می‌تواند برای گروه سنی "ج" خواندنی باشد.

کتاب "آمبر براون از عصبانیت قرمز می‌شود" با شمارگان 3000 نسخه با 128 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده‌است.

کد مطلب 1019350

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