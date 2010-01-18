به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از مجموعه 9 جلدی آمبر براون است که در آنها دانزیگر با خلق داستانهایی طنز از زبان آمبر براون احساسات تلخ و شیرین او را پس از جدایی پدر و مادرش به شکلی واقعی به تصویر می‌کشد.

در این کتاب می‌خوانید که از وقتی مامان و مکس نامزد شده‌اند فکرهای عجیب و غریبی به سر آمبر بروان می‌زند همه چیز دارد تغییر می‌کند. قرار است پدر برگردد پیش آنها و از آمبر هم خواسته که با او زندگی کند. حالا دیگر هر بار که پدر و مادر تلفنی با هم حرف می‌زنند دعواشان می‌شود و آمبر نمی‌داند چه‌کار کند.

این کتاب که در 14 فصل نوشته شده به همراه نقاشیهای ساده و در عین حال جذاب آن می‌تواند برای گروه سنی "ج" خواندنی باشد.

کتاب "آمبر براون از عصبانیت قرمز می‌شود" با شمارگان 3000 نسخه با 128 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده‌است.

