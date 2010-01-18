اکران 20 فیلم ایرانی در هفتمین جشنواره فیلم فجر مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین مسگرانی ظهر دوشنبه در نشست خبری پیرامون جشنواره فیلم فجر در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: همزمان با سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، هفتمین جشنواره فیلم فجر مشهد از هفتم تا 19 بهمن ماه در مشهد برگزار می شود.

دبیر هفتمین جشنواره فیلم فجر مشهد اظهار داشت: بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر مشهد از 5 تا 15 بهمن ماه در تهران برگزار خواهد که با یک تاخیر دو روزه از هفتم بهمن در مشهد شروع می شود و اختتامیه 19 بهمن ماه در مشهد خواهد شد.

مسگرانی افزود: سینماهای هویزه و آفریقا مشهد میزبان 20 فیلم ایرانی که شامل 16 فیلم در بخش مسابقه سینمای ایرانی و چهار فیلم در بخش خارج از مسابقه خواهند بود که تلاش شده است به لحاظ کیفیت اقدامات موثرتری صورت گیرد.

وی تاکید کرد: در روز اربعین و شب قبل از آن هیچ فیلمی اکران نخواهد شد اکران و فیلمها در روز بعد ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه تلاش می شود روز قبل از اکران هر فیلم، اسامی فیلم های روز بعد را اعلام کنیم.

معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اظهار داشت: بر اساس نظر سنجیهای صورت گرفته در سال گذشته 40 هزار نفر از مردم مشهد فیلم های جشنواره بیست و هفتم را دیده بودند و بیش از 98 درصد مردم مشهد اعلام علاقه مندی به ادامه برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد بودند.

مسگرانی افزود: در مراسم اختتامیه و روز پایانی جشنواره فیلم "به کبودی یاس" جواد اردکانی هنرمند خراسانی به اکران در می آید که اکران عمومی آن در مشهد همزمان با پایان جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

وی افزود: در مراسم اختتامیه فیلم فجر مشهد مراسم بزرگداشت هنرمندان استانی که اکنون در میان ما نیستند همانند مرحوم امیر قویدل و تجلیل از سینماگران برجسته خراسانی انجام خواهد شد.