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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۴۰

مهدی پور خبر داد:

پیش بینی ثبت‌نام 600 ناشر برای حضور در نمایشگاه کتاب مازندران

پیش بینی ثبت‌نام 600 ناشر برای حضور در نمایشگاه کتاب مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی ارشاد مازندران اعلام کرد: تاکنون 400 ناشر برای حضور در چهارمین نمایشگاه استانی کتاب ساری ثبت‌نام کرده اند که پیش بینی می شود این تعداد به 600 ناشر برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی مهدی پور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران افزود: موسسه نمایشگاه های ایران زمان ثبت‌نام برای این نمایشگاه را تا 30 دی ماه تمدید کرده است.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه کتاب ساری هشتم تا چهاردهم بهمن برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود با تمدید مهلت ثبت‌نام، تعداد ناشران حاضر در این نمایشگاه به 600 ناشر برسد.

معاون فرهنگی ارشاد مازندران بیان داشت: سال‌گذشته 600 ناشر 55 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب ساری عرضه کردند.

این چهارمین نمایشگاه استانی مازندران و یکصد و پنجاه و نهمین نمایشگاه استانی کتاب در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران است.

نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار می‌شود.

نمایشگاه کتاب ساری در مرکز نمایشگاهی مازندران واقع در کیلومتر هفت جاده ساری ـ نکا برگزار می‌شود. 

کد مطلب 1019356

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