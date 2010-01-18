به گزارش خبرنگار مهر، نقی مهدی پور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران افزود: موسسه نمایشگاه های ایران زمان ثبت‌نام برای این نمایشگاه را تا 30 دی ماه تمدید کرده است.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه کتاب ساری هشتم تا چهاردهم بهمن برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود با تمدید مهلت ثبت‌نام، تعداد ناشران حاضر در این نمایشگاه به 600 ناشر برسد.

معاون فرهنگی ارشاد مازندران بیان داشت: سال‌گذشته 600 ناشر 55 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب ساری عرضه کردند.

این چهارمین نمایشگاه استانی مازندران و یکصد و پنجاه و نهمین نمایشگاه استانی کتاب در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران است.

نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار می‌شود.

نمایشگاه کتاب ساری در مرکز نمایشگاهی مازندران واقع در کیلومتر هفت جاده ساری ـ نکا برگزار می‌شود.