به گزارش خبرنگار مهر، نقی مهدی پور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران افزود: موسسه نمایشگاه های ایران زمان ثبتنام برای این نمایشگاه را تا 30 دی ماه تمدید کرده است.
وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه کتاب ساری هشتم تا چهاردهم بهمن برگزار خواهد شد و پیشبینی میشود با تمدید مهلت ثبتنام، تعداد ناشران حاضر در این نمایشگاه به 600 ناشر برسد.
معاون فرهنگی ارشاد مازندران بیان داشت: سالگذشته 600 ناشر 55 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب ساری عرضه کردند.
این چهارمین نمایشگاه استانی مازندران و یکصد و پنجاه و نهمین نمایشگاه استانی کتاب در سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران است.
نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران برگزار میشود.
نمایشگاه کتاب ساری در مرکز نمایشگاهی مازندران واقع در کیلومتر هفت جاده ساری ـ نکا برگزار میشود.
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