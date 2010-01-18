به گزارش خبرنگار مهر در عجبشیر، بهراد زندیه پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات دامپزشکی این شهرستان افزود: مشکلی در تولید داروهای دامی در کشور وجود ندارد و تلاش می شود پنج درصد بقیه نیز در داخل کشور تولید شود.

وی گفت: در آینده نه چندان دور آزمایشگاه منطقه ای کنترل کیفی موادغذایی در تبریز ایجاد می شود و علاوه بر این استان، 14 استان دیگر نیز از خدمات آن بهره مند می شوند.

زندیه با اشاره به ضرورت ایجاد این آزمایشگاه اظهارداشت: با بهره برداری از آن تحول عظیمی در ارتقا بهداشت عمومی این استانها بوقوع خواهد پیوست.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی افزود: هم اکنون مرحله بیستم طرح واکسیناسیون 58 هزار راس دام در عجبشیر علیه بیماری تب برفکی در حال انجام است و برای جمع آوری اطلاعات واکسیناسیون و مراقبت از بیماری های دامی سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در این شهرستان راه اندازی شده است.

زندیه از پوشش 100درصدی واکسیناسیون شاربن و کاهش 50 درصدی بیماری بروسلوز دامی در عجبشیر در اثر انجام طرح واکسیناسیون کلیه جمعیت دامی این شهرستان خبر داد.

وی از دامداران خواست با همکاری کامل با کارشناسان مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی این سازمان را در ریشه‌کنی انواع بیماری‌های دامی یاری کنند.

فرماندار عجب شیر نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت کار دامپزشکی در کنترل بیماریهای دامی گفت: دامپزشکی نقش مهمی در اقتصاد روستاییان ایفا میکندو با جلوگیری از مرگ و میر دام های آنان مانع از بروز مشکل اقتصادی به روستاییان می شود.

علی نجاری، افزود: با توجه به پیشگیریهای صورت گرفته توسط دامپزشکی در این شهرستان هیچ گونه بیماری دامی مشاهده نشده است.

وی ارتباط دامپزشکی با بهداشت مردم را بسیار تنگاتنگ ارزیابی کرد و گفت: ضروری است از بروز بیماری‌های مشترک دام و انسان که سالیانه باعث ضرر و زیان اقتصادی زیادی در صنعت دامپروری کشور می شود، جلوگیری به عمل آید.

شهرستان عجب شیر با حدود 85 هزار نفر جمعیت در 98 کیلومتری جنوب غربی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.