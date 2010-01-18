آموزش از راه دور از برنامه چهارم توسعه عقب مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد احسان تقی‌زاده در نشستی خبری که صبح روز دوشنبه برگزار شد با بیان اینکه هم اکنون یکهزار و 700 مرکز آموزش از راه دور در کشور فعالیت می‌کند افزود: 500 هزار دانش‌آموز در این مراکز در حال تحصیل هستند که تنها در سال گذشته 260 هزار دانش‌آموز در این مراکز جذب شده اند.

وی از افتتاح 707 مرکز آموزش از راه دور با حضور وزیر آموزش و پرورش در مشهد خبر داد و اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که در سال 89 با جذب 500 هزار دانش‌آموز در سراسر کشور تعداد دانش‌آموزان از راه دور به یک میلیون نفر افزایش یابد.

توسعه آموزشگاههای اقماری در روستاها

تقی زاده با بیان اینکه باید چتر آموزشی خود را در استانها گسترش دهیم، ادامه داد: به علت بالا بودن تعداد دانش‌آموزان مراکز فعلی پاسخگوی نیازهای دانش آموزان نیست و ما بدنبال توسعه آموزشگاههای اقماری در روستاها هستیم.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال 89 باید دو میلیون و 700 هزار دانش‌آموز تحت پوشش آموزش از راه دور قرار گیرند گفت: همچنین در سالهای گذشته این موسسه 44 میلیارد تومان بدهی داشت که هم اکنون به 25 میلیارد تومان رسیده است.

تقی زاده با ارائه برنامه های جدید موسسه آموزش از راه دور افزود: تبدیل کتب تمام دروس به خودآموز، ارائه 110 کتاب به صورت پاور پوینت، تهیه نرم افزار آموزشیاز دیگر برنامه هایی است که باید آن را دنبال کنیم.

برای آموزش در روزهای تعطیل آمادگی داریم

رئیس موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش همچنین از تولید 75 نرم‌افزار آموزشی در دوره‌های مختلف تحصیلی خبر داد و افزود: تمامی مراکز آموزشی، دانش‌آموزان و فرهنگیان می‌توانند از این نرم‌افزارها برای آموزش استفاده کنند.

تقی زاده ورود به دوره روزانه را یکی از اهداف اصلی موسسه آموزش از راه دور خواند اظهار کرد: چنانچه مسوولان نظام و آموزش و پرورش برای کاهش بار ترافیکی و پر کردن شکاف دیجیتالی روز پنجشنبه را تعطیل کنند ما آمادگی داریم تا از طریق آموزش آنلاین و آفلاین برخی از دروس را به دانش‌آموزان آموزش دهیم.

وی ادامه داد: به اعتقاد ما این برنامه نه تنها حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف است بلکه دانش‌آموزان نیز با آموزشهای دیجیتالی بیشتر آشنا می‌شوند.

قبولی60 درصد از دانش آموزان آموزش از راه دور در کنکور

رئیس موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال گذشته 32 درصد از دانش آموزان ما در دانشگاههای کشور پذیرفته شده بودند که در سال جاری به 60 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مدارک این مراکز به طور کامل مورد تایید آموزش و پرورش و مراکز علمی دنیاست افزود: در یکسال گذشته 140 مجوز و موافقت اصولی را منحل کردیم بیشترین گزارش تخلف مربوط به استان تهران بوده است.

تقی زاده در پایان گفت: البته فضای فعلی حاکم بر مراکز فضای مطلوب و نسبتا خوبی است و متخلفان نیز از گردونه آموزش خارج شدند.