کیفیت مسابقات پایانی کشتی آزاد فراتر از بازیهای آسیایی است

سیدحسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: کیفیت این دوره مسابقات بسیار بالاست و کشتیهای خوبی در این مسابقات برگزار شده است.

وی اظهار داشت: کشتی گیران توانمند و قدرتمندی در این مسابقات وجود دارد و این عامل موجب افزایش کیفیت دیدارهای شده است.

وی خاطرنشان کرد: تیم گلستان با انجام کشتیهای خوب در مرحله نیمه نهایی تلاش کرد در برابر حریفان قدرتمند، داشته های کشتی استان را نمایش دهد.

به گفته حسینی، هر چند این تیم از صعود به مرحله فینال باز ماند ولی پتانسیلهای موجود در کشتی استان را نباید نادیده گرفت و باید حمایت بیشتری از این ورزش صورت گیرد.

مربی تیم رشد دانه گرگان بیان داشت: دیدارهای مرحله نیمه نهایی این تیم خوب بود و بچه ها تلاش زیادی به خرج دادند.

وی خاطرنشان کرد: از این تیم باید در حد انتظارات و امکانات، انتظار داشت و تیم گرگان بیش از حد و اندازه خود ظاهر شده است.

تیم کشتی رشد دانه گرگان عصر امروز در دیدار رده بندی برابر تیم صنایع و معادن همدان رقابت می کند.