ابداع سیستم هوشمند حرکت روباتها متناسب با محیط

به گزارش خبرگزاری مهر، حشرات بسیار ساده نیز در زمان راه رفتن بر روی 6 پای خود از الگوهای مختلف راه رفتن استفاده می کنند و حیوانات مختلف نیز در هنگام بالا رفتن یا پایین آمدن از فراز و نشیب با سرعتهای مختلف از الگوهای متنوع استفاده می کنند.

بر اساس این الگوها دانشمندان دانشگاه گوتینگن با استفاده از شبکه ای ساده و کوچک از اتصالات روبات متحرکی ابداع کرده اند که متناسب با موقعیت می تواند به شیوه ای قابل انعطاف و خودکار شیوه های راه رفتن خود را تغییر دهد.

این ربات از مکانیزمی به نام "کنترل بی نظمی" استفاده می کند، در انسانها و حیوانات حرکات دوره ای مانند راه رفتن و یا نفس کشیدن توسط مدار طبیعی کوچکی به نام ژنراتور الگوی مرکزی یا CPG کنترل می شوند. دانشمندان از گذشته از این قاعده برای ساخت ماشینهای متحرک استفاده کرده بودند.

تاکنون معمولا برای هر یک از الگوهای حرکتی راه رفتن در روباتها به یک نمونه از چنین مداری نیاز بود اما روباتی که توسط دانشمندان گوتینگن ابداع شده است تنها با کمک یک مدار CPG می تواند الگوهای مختلف را در هنگام راه رفتن به اجرا بگذارد و شیوه راه رفتن خود را از الگویی به الگوی دیگر انتقال دهد.

این CPG شبکه ای کوچک متشکل از دو عامل مداری است و راز آن در شیوه کنترل بی نظمی نهفته است، در صورتی که حرکات کنترل نشده باشند، CPG می تواند الگوی فعالیت بی نظمی را به وجود آورد که این فعالیت به راحتی توسط حسگرهایی قابل کنترل هستند و متناسب با نوع سیگنالهای ورودی حسی حسگرها الگوهای مختلف برای راه رفتن خلق می شوند.

آزمایشها نشان می دهد روبات جدیدی که به این سیستم حرکتی مجهز است می تواند با صرف کمترین انرژی از یک سراشیبی بالا برود، به محض اینکه روبات به بالاترین نقطه سربالایی برسد حسگری نشان می دهد مصرف انرژی بسیار بالا است و در نتیجه اتصال میان حسگرها و ورودی کنترل CPG تغییر کرده و و الگوی حرکتی جدیدی به منظور راه رفتن با کمترین انرژی انتخاب می شود.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، محققان معتقدند در آینده روباتها به حافظه هایی مجهز خواهند شد که به آنها این امکان را می دهد تا در کنار این سیستم جدید استفاده از الگوهای حرکتی متناسب با محیط را در تمامی پاهای خود امکانپذیر سازند.