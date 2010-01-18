بخش خصوصی تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی در دریا خریداری کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، جمال پاکروان در حاشیه مراسم ورود و آموزش تجهیزات خریداری شده در بندر شهید رجایی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این تجهیزات در راستای اجرای کنوانسیونهای مقابله با آلودگی های نفتی وارد شده است و در بندر شهید رجایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی برای نخستین بار است که این تجهیزات را وارد و از آنها استفاده می کند، گفت: بر اساس کنوانسیونهای بین المللی، کشورها باید دارای طرحهای مقابله با آلودگی باشند تا بتوانند در موقع اضطراری از آنها بهره ببرند.

پاکروان اضافه کرد: بر همین اساس در کشور ما نیز طرح مقابله با آلودگی استانها در مجلس تصویب شد و طبق این مصوبه طرحهای محلی تهیه شد که امروز در بندر شهید رجایی شاهد اجرای یکی از این طرحها هستیم.

وی ضمن اشاره به اهمیت توجه بخش خصوصی به مسئله مقابله با آلودگی دریا گفت: برنامه ریزی در جهت خرید این تجهیزات به سال گذشته برمی گردد که با همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس مانور مقابله با آلودگی برگزار شد و شرکتی از اسپانیا تجهیزات مدرن را در این مانور عرضه کرد که این امر زمینه ساز مشارکت بخش خصوصی در بخش مقابله با آلودگی دریا شد.

کارشناس مسئول مقابله با آلودگی دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: شرکت "بناگسترکرانه" که اقدام به خرید این تجهیزات کرده از جمله شرکتهایی است که در بخش نفتی و سوخت رسانی فعالیت می کند که با فراهم شدن امکانات لازم در این شرکت، در صورت وقوع آلودگی این شرکت توانایی مقابله با آن را خواهد داشت.

پاکروان گفت: تجهیزات خریداری شده از جمله بهترین و مدرن ترین تجهیزات هستند که در صورت وقوع آلودگی، قادر خواهند بود در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنند.

وی با اشاره به نگاه جدی سازمان بنادر در بخش مقابله به آلودگی های دریایی از اجرای طرحهای مهم در این بخش خبر داد.