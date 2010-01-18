معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: این دانشگاه در رشته های عمران، معدن، معماری، نقشه کشی معماری و صنعتی، مکانیک، مکانیک خودرو دانشجو می پذیرد.

مسعود اخیانی افزود: رشته های الکترونیک، کامپیوتر، حسابداری، مدیریت، تربیت بدنی، الکتروتکنیک، ساخت و تولید، ساختمان و صنایع شیمیایی، امور بیمه، زبان انگلیسی، ایمنی صنعتی و علوم غذایی از دیگر رشته های این دانشگاه است که در دوره های کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشجو می پذیرد.

به گفته وی، علاقمندان تحصیل در این دانشگاه می توانند با در دست داشتن مدرک از هفتم بهمن ماه امسال به اداره آموزش این دانشگاه مراجعه کنند و یا به سایت این دانشگاه مراجعه کنند.