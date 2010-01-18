نمایش پنج فیلم کوتاه در سالن سینماحقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج فیلم کوتاه "ترانه‌ای برای لوبا" توفان نهان‌قدرتی، "گلدان‌های زمستانی" آیدا پناهنده، "زمستان بود" زهرا سلیمی، "بیداری" نوشین معراجی و "مقصد" سیف‌الله یزدانی در برنامه کانون فیلم داستانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش عمومی درمی‌آید.

این پنج فیلم کوتاه جدیدترین تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستند و"ترانه‌ای برای لوبا" ساخته توفان نهان‌قدرتی در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز پذیرفته شده است.این برنامه در سالن سینماحقیقت این مرکز با حضور کارگردانان و عوامل تولید این فیلم‌ها برگزار می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این برنامه می‌توانند سه‌شنبه 29 دی‌ماه از ساعت 16به سالن سینما حقیقت در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر و عضویت در کانون مرکز با شماره تلفن‌های 14 و 88528312 تماس بگیرند.