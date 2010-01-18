سیستم توزیع امکانات پژوهشی نیازمند تغییر است

سیدخطیب الاسلام صدرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در مجموع، تجهیزات و بودجه های پژوهشی در کشور کم نیست اما متاسفانه در توزیع آنها دقت لازم مبذول نشده است.

وی ادامه داد: برای پیشرفت کشور لازم است اعتبار بیشتری در اختیار بخش پژوهش قرار داده شود و روش توزیع بودجه و چیدمان تجهیزات و نیروی متخصص باید متحول شود.

این مسئول بیان کرد: در صورت توزیع درست، حتی با همین امکانات فعلی هم می توان به بسیاری از نیازها پاسخ مطلوب داد.

وی عنوان کرد: لازم است سیستم توزیع امکانات پژوهشی بهینه سازی شود و بر اساس الگوی بدست آمده مشخص شود کدام یک از زمینه های پژوهشی لازم است توسعه بیشتری بیابد.

صدرنژاد اظهار داشت: وجود امکانات و شرایط فعلی، فرصت بسیار مناسبی به وجود آورده که در صورت استفاده صحیح و اصولی از آن، نتایج بسیار درخشانی می تواند بدست دهد.

دستگاههای ذیربط برای استفاده بهینه از امکانات موجود، نیازهای واقعی کشور را در نظر بگیرند

رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: لازم است ادارات و دستگاههای ذیربط برای استفاده بهینه از امکانات موجود، نیازهای واقعی کشور را در نظر بگیرند تا از تلاشهای نیروهای مستعد و دانشمندان متعهد و انقلابی کشور نتیجه مطلوب حاصل شود.

وی یادآور شد: این امر کمک می کند که هر مرکز تحقیقاتی و پژوهشی به تناسب توانمندیها و ضرورتهای خود بتواند در راستای تحققق آرمانها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نوع بشر مشارکت داشته و سهم خود را ایفا کند.