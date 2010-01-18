به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق گفت: بر خلاف آنچه که اعلام می شود میزان واقعی معوقات بانکی 48 هزار میلیارد تومان نیست و این رقم با حال شدن مطالبات آینده بزرگنمایی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار اتاق تهران قرار گرفته، میزان مطالبات معوق سیستم بانکی به این صورت محاسبه شده است.



وی با ذکر مثال توضیح داد: یکی از مشتریان در زمان بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده است در پرداخت چند قسط خود با مشکل مواجه می شود در آمار اعلام شده از بانک میزان معوقات مشتری کل وام دریافتی محاسبه می شود، یعنی مطالبات آتی که هنوز معوق نشده نیز با معوقات جمع و در آمار اعلام می شود در حالی که شاید کل اقساط معوق به ده درصد تسهیلات دریافتی هم نرسد و با این روش محاسبه میزان معوقات سیستم بانکی بزرگنمایی می شود.

آل اسحاق تصریح کرد: البته این به معنی مشکل نداشتن سیستم بانکی نیست، زیرا سیستم بانکی طی سالهای گذشته بیش از میزان منابعی که در اختیار داشته، تسهیلات اعطا کرده است و کمبود منابع در حال حاضر سیستم بانکی را قفل کرده است.

وی تصریح کرد: این مسئله با فشار آوردن بر مشتریان بانکها که بخش اعظم آنها به دلیل تبعات بحران اقتصاد جهانی دچار مشکل هستند، حل نمی شود، همچنین نباید بر مبنای خطای تعدای از افراد که وامهای دریافتی را به جای تولید به بخشهای دیگر برده اند تمام تولید کنندگان را زیر سئوال برد.

آل اسحاق گفت: برای حل این مشکل سیستم بانکی باید به جای استفاده از زور از تدبیر استفاده کرد، اگر دولت و مجلس اجازه افزایش سرمایه به سیستم بانکی بدهند با تزریق منابع جدید قفل سیستم بانکی گشوده خواهد شد.