به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تعداد کثیری از عکاسان و خبرنگاران از ورود مارادونا به فرودگاه ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی، عکس و خبر تهیه کردند. سرمربی تیم ملی آرژانتین یک هفته در آفریقای جنوبی اقامت خواهد گزید.

مارادونا بتازگی محرومیت دوماهه خود به دلیل بی احترامی به خبرنگاران را پشت سر گذاشته است. وی در نشست خبری دیدار تیم های آرژانتین - اروگوئه، به خبرنگاران حاضر در جلسه اهانت کرد و فیفا وی را به این دلیل با دو ماه محرومیت کاری مواجه کرد.

آرژانتین در گروه B رقابت های جام جهانی 2010 با تیم های کره جنوبی، نیجریه و یونان رو به رو خواهد شد.