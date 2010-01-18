به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری کامران کاظمزاده مدیر رادیو فرهنگ با حضور نمایندگان خبرگزاریها و مطبوعات امروز در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.
کاظمزاده ضمن قدردانی از زحمات محمدرضا ترکی و هادی سعیدی کیاسری مدیران قبلی رادیو فرهنگ گفت: امیدارم در این شبکه رادیویی بتوانیم میراثداران خوبی برای آنها باشیم و راه رشد و تعالی را در پیش بگیریم. برای مقابله با تهاجم فرهنگی باید برنامهریزی مدونی داشت تا بتوانیم با پشتوانه فرهنگ تمدن اسلامی در حوزه فرهنگ موفق باشیم و اهداف خود را جوانمردانه در دنیا مطرح کنیم.
مدیر رادیو فرهنگ اشاره کرد: در این باره سلاحهای خوبی داریم که میتوان به مولانا اشاره کرد. او در دنیا توانست اندیشههای انسانی را تسخیر کند و مسوول تمدن عظیم اسلامی است. ما موظف به دفاع از فرهنگ خود هستیم. بنابراین یکی از دغدغههای رادیو فرهنگ ساخت برنامه در ساختارهای جذاب رادیویی مثل گفتار رادیویی، مسابقه و مجله رادیویی است که تا چند وقت پیش در این شبکه مورد غفلت قرار گرفته بود.
وی در ادامه این نشست افزود: در رادیو گفتگو بیشتر گفتگوها تلفنی بود که به دوستان برنامهساز تاکید کردهایم برنامهها جذابیت بیشتری برای شنوندگان داشته باشد. همچنین سعی کردهایم جدول پخش برنامههای رادیو فرهنگ انعطافپذیر و ریتم مناسبی داشته باشد. از اول بهمنماه این تغییرات اعمال میشود. عرصه فرهنگ گسترده است و موضوعات متنوعی را در برمیگیرد. بنابراین سعی میکنیم جریانساز باشیم و تنها به ادبیات یا موسیقی بسنده نمیکنیم.
کاظمزاده با اشاره به اینکه رادیو فرهنگ به عرصه فرهنگ عمومی و تخصصی ورود پیدا میکند، گفت: در این حوزهها سعی میکنیم نیروهای جوان را شناسایی و از ظرفیتهای آنها استفاده کنیم. طرح مباحث تخصصی ضروری است و سعی میکنیم تضارب آرا در برنامهها داشته باشیم. نقد ادبیات روشنفکری و ترجمه از دیگر برنامههای رادیو فرهنگ است. رادیو فرهنگ چشم انداز پنج سال دوم را در حوزههای فرهنگ عمومی و تخصصی را طراحی و در برنامهها مورد استفاده قرار میدهد.
مدیر رادیو فرهنگ یادآور شد: تغییر عمدهای هم در برنامه "نیستان" دادهایم که چند سال روی آنتن است. این برنامه دیگر بعد از ظهرها از این شبکه پخش میشود و با رویکرد جدید به نقد آثار موسیقایی، اقتصاد و موسیقی و ... میپردازد. گزارش از کنسرتها و استفاده از موسیقیهای ملل و اقوام از دیگر برنامههای این شبکه رادیویی است.
وی ادامه داد: از جمله اتفاقات دیگر در این برنامه حضور استاد محمدرضا لطفی است که در ردیف دستگاهی موسیقی اجرا میکند و درباره تاریخ موسیقی ایران صحبت میکند. دکتر شاهین فرهت در این برنامه صحبت میکند. رویکرد دیگر رادیو فرهنگ درباره برنامههای مجلس است. قصد داریم قبل از طرح مباحثی در مجلس، برنامههایی با آن موضوع پخش و بررسی شود. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به مبحث خانواده سعی میکنیم به این مسئله در قالب برنامههای مختلف توجه کنیم.
کاظمزاده خاطرنشان ساخت: نسل جوان ما اثرگذار هستند. بنابراین باید ساختار درس گفتار جایگاه خوبی در رادیو داشته باشد. "نقد فرهنگی" و "مجله فرهنگی" برنامههای جدید رادیو فرهنگ هستند که موضوعات مختلفی را مورد بررسی قرار میدهد. همیشه سعی میکنیم در برنامههای مختلف به ریشههای کهن فرهنگ خود بپردازیم. تلاش داریم با نخبگان تعامل خوبی داشته باشیم و از پیشکسوتان تجلیل کنیم. بزرگداشت استاد لطفی را برگزار کردیم و به زودی بزرگداشت شهرام ناظری هم برپا میکنیم.
مدیر رادیو فرهنگ اشاره کرد: رادیو فرهنگ با پژوهشگاههای فرهنگی هم تعاملاتی دارد تا بتوانیم رویکردهای تازهای در عرصه فرهنگ داشته باشیم. پخش ارکستر سمفونیکها ادامه دارد، چون این برنامه در تهران اجرا میشود و بهتر است شنوندگان شهرستانها هم ارکستر سمفونیک را بشنوند. زمان برنامه "جمعه با تئاتر" افزایش یافته است. رادیو فرهنگ رویکرد جدیدی به طنز دارد و برنامه جدید "شکل دگر خندیدن" با محوریت طنز با اجرا، سردبیری و نویسندگی صادق عبدالهی پخش میشود.
وی اظهار داشت: امیدواریم طنز را در شبکه فرهنگ گسترش دهیم و قدمهای موثری در این باره برداریم. در حوزه مجازی هم رادیو فرهنگ اقداماتی انجام میداد که به زودی خبر آن را به صورت مشروح اعلام میکنیم. قصد داریم گنجینه بزرگ موسیقی سنتی فاخر را در فضای مجازی راهاندازی کنیم. نقدهای فیلمهای روی اکران از دیگر برنامههای رادیو فرهنگ است. همچنین جشنوارههای تئاتر و فیلم فجر هم به نحو مطلوبی پوشش خبری میدهیم. پرداخت به تقابل سینمای معناگرا و سینمای هالیوود و بررسی مسائل پشت پرده سینمای هالیوود از دیگر برنامههای ما است.
کاظمزاده در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه رادیو فرهنگ چه اقداماتی برای خطوط قرمز حوزه فرهنگ دارد، توضیح داد: خط قرمزی در حوزه فرهنگ نداریم و رادیو فرهنگ هم سعی میکند برنامههای متنوع و چالشی در حوزه فرهنگ داشته باشد.
مدیر رادیو فرهنگ ادامه داد: پخش مناظره در حوزه فرهنگ از دیگر برنامههای رادیو فرهنگ است و سعی میکنیم جریانساز باشیم، چون وظیفه اصلی ما فرهنگسازی است. همچنین با دانشگاهها تعاملات خواهیم داشت و برخی کلاسهای هنری بعد از ویرایش از رادیو فرهنگ پخش میشود.
وی تصریح کرد: رادیو فرهنگ رویکرد جدیدی به طنز دارد. این شبکه در نظر دارد نخستین هم اندیشی طنز رادیویی را در اردیبهشت ماه سال 89 برگزار کند. اعضای هیئت علمی و حرفهای این هم اندیشی احمد شیشهگران، سعید توکل، صادق عبداللهی، فرهاد خسروی، اسماعیل امینی، ناصر فیض و داریوش مودبیان هستند. مقام معظم رهبری سال 83 در دیدار با مدیران صدا و سیما درباره طنز به نکات ظریفی اشاره کردند، حتی در تمدید حکم آقای ضرغامی بر این مسئله تاکید کردند.
کاظمزاده خاطرنشان ساخت: ما میتوانیم به مدلهای خوبی در طنز برسیم که برای مخاطبان جذابیت داشته باشد. البته میتوان برنامههایی مناسبی با محوریت طنز عالمانه و فاخر تهیه و پخش کرد. مرکز هنرهای نمایشی رادیو هم درباره مقوله طنز در نمایش رادیویی همایشی داشتهاند، اما هماندیشی که رادیو فرهنگ در طنز برگزار میکند شامل همه برنامهها میشود تا از این طریق بتوانیم خون جدیدی در شریان رادیو وارد کنیم.
وی در پایان افزود: سعید توکل هم طرحی درباره تشکیل خانه طنزپردازان رادیو داده است که امیدوارم یکی از خروجیهای نخستین هم اندیشی طنز رادیویی این مورد باشد.
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