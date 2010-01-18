شتر سفید راهی برای کسب درآمد مردم ایلام است

عبدالرضا ابدالی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این شتر سفید در استانهای دیگر نیز مشاهده می شود ولی تعداد آنها اندک است. وی بیان داشت: شتر سفید از گونه های نادر جانوری در استان ایلام محسوب می شود. وی یادآور شد: در حال حاضر شتر سفید در مناطق جنوبی استان ایلام بخصوص در روستای صمانه و بخش موسیان دیده می شود. شتر سفید را می توان نادرترین و زیباترین نوع از گونه شتر محسوب کرد که چند نفر از آنرا می توان در دهستان "صمانه" مشاهده کرد که برای هر گردشگر و مسافر دارای جذابیت خاصی است.

دهستان "صمانه" در جنوبی ترین نقطه استان ایلام در شهرستان دهلران قرار دارد که اگر راهنمایی نداشته باشی پیدا کردن ده برای شما کار بسیار دشواریست.

مردم بومی و ودهیار آن بسیار مهمانواز، مهربان و خونگرم هستند. از سال ۷۲ به بعد ده "شاخه" را به دهستان "صمانه" که برگرفته از نوعی بوته است نامگذاری کرده اند. مردم این منطقه شیعه مذهب و گویش عربی دارند.

تنها دو خانواده ای که در سراسر غرب ایران شتر داشته و منبع درآمد و زندگی آنهاست در این روستا زندگی می کنند که شترهای آنان بالغ بر ۱۵۰ نفر است دیگر مردم روستا دامداری می کنند.

متأسفانه راه دسترسی به این ده ناهموار و در مواقع وزش باد و باران خطرناک است.

بر اساس آمارهای موجود 21 درصد مساحت استان ایلام در حوزه رویش زاگرس با پدیده بیابان روبرو شده است که بیش از نیمی از این مناطق بیابان در شهرستان دهلران بخصوص در این روستا واقع شده است که در این شهرستان دو کانون بحرانی فرسایش بادی و خاکی شناسایی شده است.

اگرچه در سالهای اخیر عملیات کاشت نهال در سطح سه هزار هکتار از اراضی بیابان استان ایلام شده است اما مشارکت بیشتر مردم و اختصاص اعتبارات را می طلبد .

منطقه نفتی دهلران در نزدیکی ده قرار دارد که مسئولان محلی و نفتی می توانستند به راحتی جاده دسترسی، نهال کاری جهت جلوگیری از هجوم شن و ماسه کویری، آب مناسب، مدرسه و ... را برای این مرزنشینان که نسبت به دیگر مرزهای ایران امنیت مناسب در آن برقرار است، مهیا کنند.