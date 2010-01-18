به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کارو امور اجتماعی استان، با اشاره به جایگاه استراتژیک و پتانسیل های این کرمانشاه اظهارداشت:این استان هم اکنون مرکزیت هشت میلیون جمعیت استان های غربی و هشت میلیون جمعیت آن سوی مرزها در کشور عراق را دارا می باشد.

وی افزود: استعدادهای فراوانی در این استان وجود دارد که همگی فرصت هایی برای توسعه استان به شمار می روند،اما متاسفانه در طول سال های جنگ تحمیلی به طور شایسته نتوانستیم از پتانسیل های کرمانشاه استفاده کنیم،حال این فرصت پیش آمده تا جبران برخی کاستی ها شود.

هاشمی ادامه داد: توانایی استان برای تامین 10 درصد غذای کشور با توجه به قطبیت کشاورزی این استان در غرب ایران، فراوانی نیروی انسانی توانمند، روحیه سازش مردمان این دیار از جمله در تقابل و مواجهه با کارفرمایان همگی نشان دهنده زمینه های مناسب برای توسعه و شکوفایی این استان است .

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه درآمد سرانه مردم استان کرمانشاه نصف میانگین کشوری است،گفت:میانگین سپرده گذاری مردم استان کرمانشاه هم اکنون 1.2درصد است در حالی که این رقم در میانگین کشوری 3.1درصد می باشد و درآمد سرانه مردم استان نیز در مقایسه با میانگین کشوری نصف است که باید با کار و جدیت هرچه بیشتر این فاصله ها جبران شود .

وی با اشاره به این نکته که کرمانشاه می تواند دروازه کشور به خاورمیانه باشد، از مسوولین کشوری خواست تا نگاهی راهبردی به این استان داشته و به ویژه در حوزه تخصیص اعتبارات، ارقام مناسب و افزایش یافته ای به استان کرمانشاه اختصاص دهند .

هاشمی همچنین از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی خواست تا برای جذب اعتبارات لازم در زمینه بنگاه های زودبازده رایزنی و تلاش بیشتری به عمل آورند و از این راهکار کمکی به توسعه پروژه های استان و کاهش بیکاری در این خطه نمایند.

استاندارکرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون همه بسترها برای توسعه استان فراهم است اما نیاز به مساعدت و معاضدت های بیشتری احساس می شود .

وی کاهش آمار بیکاری استان را نتیجه تخصیص اعتبارات مناسب و تسهیلات خوبی که دولت نهم برای استان کرمانشاه در نظر گرفت،دانست و خاطر نشان کرد: تنها راه رفع مشکلات استان جذب گسترده سرمایه گذاری است،لذا باید تمامی موانع بر سر راه سرمایه گذاری در استان برداشته شود.

قاعده ارتباط تنگاتنگ مدیریت با مردم در دولت نهم جا افتاد

در ادامه معاون پارلمانی و حقوقی وزیر وزیر کار و امور اجتماعی نیز گفت:قاعده مدیریت ارتباط تنگاتنگ با مردم، در دولت نهم به عنوان یک اصل جا افتاد و این رویه در دولت دهم نیز تداوم خواهد یافت.

سید محمد رضا موالی زاده افزود: پیوند و ارتباط تنگاتنگ با مردم در دوره این دو دولت مشهود است و سفرهای استانی هیئت دولت نمودی از این واقعیت است.

وی افزود: در وزارت کار تمرکز روی بومی گزینی و نیروهای بومی استان ها قرار گرفته است و باید سعی کنیم که این سرمایه ها را بپرورانیم .

در ادامه سهراب بر اندیشه مدیرکل جدید کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه نیزبا تشریح برنامه های خود گفت: تعادل در بازار کار، مهارت آموزی، کارآفرینی، ایجاد مشاغل نو در بخش خدمات و ایجاد مشاغل خانگی و از راه دور باید مورد تاکید و توجه قرار بگیرد.

وی افزود: برای موفقیت در امور، باید از وضع موجود شناخت دقیقی داشت، هدف گذاری صحیحی انجام داد، مسیر قابل دسترسی را انتخاب کرد و اقدامات گذشته را ارزیابی و برای آینده برنامه ریزی کرد.

در پایان از زحمات عبدالعلی یوسفی قدردانی و سهراب براندیشه بعنوان مدیرکل جدید کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه معرفی شد.