  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

در آستانه جشنواره فیلم فجر/

ستاد جشنواره فیلم فجر در برج میلاد مستقر شد

ستاد جشنواره فیلم فجر در برج میلاد مستقر شد

ستاد برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در برج میلاد تهران به عنوان مرکز اصلی جشنواره مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری ستاد جشنواره و مسئولان برج میلاد، فعالیت‌های مربوط به آماده سازی سالن‌ها در حال انجام است و دکور مراسم افتتاحیه در حال نصب است. آماده‌سازی و راه اندازی کافی نت برای استفاده خبرنگاران از اینترنت از جمله دیگر فعالیت‌های صورت گرفته است و روابط عمومی جشنواره نیز روز چهارشنبه سی‌ام دی‌ماه در برج میلاد مستقر می‌شود.

آئین افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر روز شنبه سوم بهمن‌ماه و همزمان با میلاد خجسته حضرت امام موسی کاظم (ع) برگزار می‌شود. با توجه به اینکه امسال مرکز همایش‌های برج میلاد به عنوان مرکز اصلی جشنواره بین المللی فیلم فجر است، نمایش فیلم‌ها برای رسانه‌ها و هنرمندان در این مرکز یک روز زودتر آغاز می‌شود و به نوعی جشنواره در برج میلاد از روز چهارم بهمن‌ماه کلید می‌خورد.

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از پنج تا 15 بهمن در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1019395

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها