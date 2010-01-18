ستاد جشنواره فیلم فجر در برج میلاد مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری ستاد جشنواره و مسئولان برج میلاد، فعالیت‌های مربوط به آماده سازی سالن‌ها در حال انجام است و دکور مراسم افتتاحیه در حال نصب است. آماده‌سازی و راه اندازی کافی نت برای استفاده خبرنگاران از اینترنت از جمله دیگر فعالیت‌های صورت گرفته است و روابط عمومی جشنواره نیز روز چهارشنبه سی‌ام دی‌ماه در برج میلاد مستقر می‌شود.

آئین افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر روز شنبه سوم بهمن‌ماه و همزمان با میلاد خجسته حضرت امام موسی کاظم (ع) برگزار می‌شود. با توجه به اینکه امسال مرکز همایش‌های برج میلاد به عنوان مرکز اصلی جشنواره بین المللی فیلم فجر است، نمایش فیلم‌ها برای رسانه‌ها و هنرمندان در این مرکز یک روز زودتر آغاز می‌شود و به نوعی جشنواره در برج میلاد از روز چهارم بهمن‌ماه کلید می‌خورد.

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از پنج تا 15 بهمن در تهران برگزار می‌شود.