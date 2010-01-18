به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام سازمان لیگ برتر واترپلو ، فردا از مرحله دوم رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور دو دیدار در استخر ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود و طی آن از ساعت 13 تیم هیئت شنای گیلان به مصاف تربیت بدنی فارس می رود .

مصاف این دو تیم در رقابت های لیگ برتر با پیروزی 7 بر 6 تیم تربیت بدنی فارس به پایان رسید و باید دید مصاف دو تیم در رقابت های جام حذفی چه نتیجه ای همراه خواهد شد .

تیم هیئت شنای گیلان با برتری 18 بر 3 مقابل هیئت شنای آذربایجان شرقی گام به مرحله دوم جام حذفی گذاشته است ضمن اینکه تیم تربیت بدنی فارس نیز با توجه به حاضر نشدن تیم صنعت زغال کرمان به مرحله دوم این رقابت ها صعود کرده است .

اما در دومین و حساس ترین دیدار مرحله دوم جام حذفی باشگاه های کشور تیم های دانشگاه آزاد تهران و فولاد ماهان سپاهان ، تیم های اول و دوم لیگ برتر به مصاف هم می روند.

مصاف دو تیم در مسابقات لیگ برتر با برد 11 بر 9 تیم دانشگاه آزاد مقابل فولاد ماهان سپاهان همراه شد و دیدار دو تیم این بار در جام حذفی با توجه به حضور چند چهره ملی پوش در ترکیب دو تیم از حساسیت و جذابیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

تیم دانشگاه آزاد در نخستین دیدار خود در جام حذفی 14 بر 8 مقابل هیئت شنای خوزستان به برتری دست یافته و تیم فولاد ماهان سپاهان 15 بر 6 هیئت شنای زنجان را از پیش رو برداشته است .

رقابت های مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه های کشور 12 بهمن ماه پیگیری می شود. دیدار فینال جام حذفی 27 بهمن در استخر ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد .