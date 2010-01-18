به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح این جشنواره گفت: هشتمین جشنواره مسابقات فرهنگی، ورزشی انتخابی کارکنان دولت استان اعزامی به رقابتهای کشوری به مناسبت دهه مبارکه فجر با حضور 700 کارمند دستگاههای دولتی استان در پنج رشته ورزشی آقایان و پنج رشته ورزشی بانوان برگزار می شود.

وی در ادامه بیان داشت : این جشنواره در رشته های فوتسال، تنیس روی میز، طناب کشی، شطرنج و والیبال در رده آقایان و در رشته های شطرنج، طناب کشی، تنیس روی میز، دارت و آمادگی جسمانی در رده بانوان برگزار می شود.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی افزود: رقابتهای ورزشی کارکنان دولت زیر نظر هیئت ورزشهای همگانی استان برگزار و تیمها برتر به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

وی با باین اینکه ریاست ستاد برگزاری مسابقات و ورزش کارکنان دولت را شخص استاندار استان بر عهده دارد گفت: با توجه به مقوله مهم ورزش کارکنان دولت نیاز به توجه بیشتر مدیران دستگاههای اجرایی و دولتی در برگزاری شایسته رقابتها و حضور قوی در رقابتهای کشوری است و دستگاههای اجرائی دولتی برای حضور در این رقابتها اعلام آمادگی کنند.

فخاری اهمیت دادن مدیران ارشد استان به ورزش در بین کارکنان دولت خواستار شد و گفت : در جهت توسعه ورزش کارمندان و ترویج شادابی و نشاط در بین کارکنان دولت نیاز به برگزاری رقابتهای مختلف ورزشی است و اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در راستای ایجاد این روحیه جشنواره یاد شده را برگزار می کند.

این مسابقات به مدت یک هفته در سالن های ورزشی مجموعه تختی و کوثر تبریز برگزار می شود.