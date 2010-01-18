حمید خدایار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بهره مندی از فضاهای ورزشی حق مسلم هر منطقه است اما روستاییان اشتهارد کرج از این حق محروم مانده اند و برای انجام فعالیتهای ورزشی مجبورند کیلومترها راه را طی کنند.

وی ادامه داد: انتظار می رود تربیت بدنی حداقل یک فضای ورزشی کوچک در روستاها راه اندازی کند تا روستاییان مجبور نشوند برای پیش پاافتاده ترین فعالیتهای ورزشی به بخش اشتهارد یا کرج مراجعه کنند.

این مسئول بیان کرد: همچنین وسیله نقلیه برای تردد دانش آموزان این روستاها به بخش بسیار کم است و این دانش آموزان در این خصوص مشکلات فراوانی دارند.

خدایار اظهار داشت: بسیاری از وعده های مربوط به حوزه راه و ترابری در اشتهارد عملی نشده و شهروندان همچنان منتظر عملی شدن آنها هستند.

وی خاطرنشان کرد: اشتهارد در زمینه بهبود وضعیت راههای روستایی بسیار عقب مانده که این امر مشکلات روستاییان محروم این بخش را افزایش داده است.

خدایار یادآور شد: اشتهارد از نظر راه روستایی نسبت به شهریار عقب مانده است و این عقب ماندگی باید در اسرع وقت جبران شود.

وی افزود: ورزش روستایی در کرج نیازمند توجه ویژه مسئولان ذیربط است و تربیت بدنی نباید همه توجه خود را معطوف به گسترش امکانات ورزشی در شهرهای شهرستان کرج کند.