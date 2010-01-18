به گزارش خبرنگار مهر، وان سولائو، یک استاد دانشگاه چین در نوزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس؛ چالش‌ها و ساز و کارهای منطقه‌ ای در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه گفت: تمام دیدگاه‌های استراتژیک چین به خصوص درباره ایران روشن و شفاف است.

وی گفت: تغییر حکومت در ایران اصلا به نفع چین نیست و چین به دنبال این نیست که از جنبش‌های ضد دولتی در ایران حمایت کند. تظاهراتی در تهران و دیگر شهرهای دنیا اتفاق افتاد، اما چین هرگز به این‌ها اشاره نکرد و هرگز از وقایعی که در یمن نیز اتفاق می‌افتد حمایت نکرد.

متکی افزود: برای چین امنیت و ثبات منطقه خلیج فارس مهم است، چرا که امنیت و ثبات در این منطقه قیمت نفت را پایین نگه می دارد.

وی خاطرنشان کرد: رسانه های غربی می خواهند نشان دهند چین نقش مهمی در روابط منطقه و خلیج فارس ایفا می‌کند اما نمی دانیم که در واقع موضوعات منطقه‌ ای تا چه حد می‌تواند پیچیده باشد. چین البته می‌خواهد نقش مهمی را در خلیج فارس ایفا کند چرا که امنیت این منطقه برای اقتصاد چین مهم است.

وی ابراز عقیده کرد که چین می‌تواند به ویژه در بحث هسته‌ ای یک رابط بین ایران و آمریکا باشد. چین درباره برنامه هسته‌ ای ایران اعتقاد دارد که مذاکرات باید از طریق مسالمت آمیز ادامه یابد و هر گونه حمله به ایران فاجعه آمیز خواهد بود.

وی در ادامه گفت: چین در رابطه با خلیج فارس دیدگاهی متفاوت از آمریکا دارد و به دنبال ارتباطی مسالمت آمیز با کشورهای مسلمان است.

این استاد دانشگاه با اشاره به سفر اوباما به چین گفت: چین و آمریکا روابط گسترده ای با هم دارند و در سفری که اوباما به چین داشت برخی مسایل درباره ایران مطرح شد و پس از سفر اوباما معاون وزیر خارجه چین به ایران آمد و با مقامات بلند پایه ایران مذاکره کرد. چین یک سری پیشنهادات را از طرف آمریکا به ایران داد و من فکر می‌کنم ایران تمایل دارد از طریق چین با آمریکا مذاکره کند. چین می‌خواهد عدم اعتماد بین ایران و آمریکا از بین برود.

وان سولائو در مورد رابطه ایران و اسرائیل نیز گفت: اگر ایران بخواهد این تنش را کم کند چین می‌تواند در این رابطه کمک کند.

وی در ادامه با بیان این که چین در جستجوی منابع بیشتری از نفت است،خاطرنشان کرد: 60 درصد نفت چین از منطقه خلیج فارس تامین می‌شود و در سال 2009 به 230 میلیون تن رسیده است که صادرات نفتی چین را تا 50 درصد افزایش داده است و این نشان دهنده اهمیت امنیت در منطقه خلیج فارس برای چین است.

وی گفت: جنگ و درگیری باعث می‌شود قیمت نفت بالا رود و این حداقل برای چین و به خصوص اقتصاد آن مضر است.

این استاد دانشگاه چین با اشاره به آشوبی که در سال گذشته میلادی در استان مسلمان نشین چین اتفاق افتاد گفت: این اتفاق باعث شد آبروی چین تا حدودی در میان کشورهای عربی خلیج فارس و مسلمان از بین برود و برخی کشورهای عربی این آشوب را نمونه‌ای از آشوبی که در فلسطین است دانستند.