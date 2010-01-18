رایزنی نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس با مرکل درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، هر چند سفر "بنیامین نتانیاهو" به آلمان بر اساس برنامه ای سالانه که از دو سال پیش شکل گرفته، انجام می شود، اما "آنجلا مرکل" و نتنیاهو امروز دوشنبه ‌طی نشستی درباره برنامه هسته ‌ای ایران گفتگو می‌ کنند.

گفتگو درباره آخرین تحولات برنامه هسته ‌ای ایران و بررسی نشست اخیر گروه "1+5 " که روز شنبه با حضور نماینده آلمان در نیویورک برگزار شد، از مهمترین محورهای گفتگوی مرکل و نتانیاهودر برلین خواهد بود.

مقامهای آلمان و رژیم صهیونیستی همچنین قرار است در آستانه سفر جرج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه به منطقه درباره تلاشهای غرب برای از سرگیری مذاکرات روند سازش مذاکره کنند.

