به گزارش خبرنگار مهر، دو روز پیش یکی از روزنامه های ورزشی به نقل از جواد نکونام مصاحبه‌ای را به چاپ رسانده بود که در آن به رد وبدل کردن ایمیل‌های عاشقانه بین او با افشین قطبی اشاره شده بود.

نکونام روز دوشنبه در گفتگویی با پایگاه خبری فدراسیون فوتبال این مصاحبه را تکذیب کرد و گفت: من چنین حرف‌هایی با این مضمون در هیچ روزنامه ای نزده‌ام. از بین همه خبرنگارهای ورزشی فعلی در ایران من تنها با دو خبرنگار ارتباط دوستانه و نزدیک دارم که شماره من را دارند و هیچ مصاحبه دیگری انجام نداده ام.

نکونام با ابراز ناراحتی از مصاحبه‌ای که به نقل از وی در این روزنامه به چاپ رسیده بود، افزود: از این روزنامه و دیگر روزنامه‌ها که از قول من مصاحبه‌های خیالی و فضایی درج می کنند از مجاری قانونی شکایت می کنم و مصاحبه‌‍ام درباره ایمیل های عاشقانه با سرمربی تیم ملی را تکذیب می کنم. مطمئن باشید یا من اصلا مصاحبه نمی کنم یا اگر هم مصاحبه کنم آن را تکذیب نمی کنم.

هافبک ایرانی اوساسونا در ادامه با اشاره به اهداف کسانی که می خواهند به تیم ملی ضربه بزنند گفت: قصد کسانی که این مسایل را مطرح می کنند تمسخر تیم ملی فوتبال ایران است و آنها باید بدانند که با این کارها راه به جایی نمی برند. تا به حال هم در فوتبال ایران چنین چیزی وجود نداشته که یک مربی و بازیکن ایمیل‌های عاشقانه رد وبدل کنند. من حتی از گفتن این جملات شرم می کنم، چه برسد به اینکه بخواهم آن را مطرح یا در مصاحبه ام بیاورم.

نکونام در پایان درباره بازی تیم ملی ایران برابر سنگاپور گفت: تیم ملی در این بازی، نمایش خوبی داشت و در حالی که سه بر یک به پیروزی رسید، می توانست دو گل دیگر هم بزند. البته لحظاتی که تیم ملی دو گل جلو بود اشتباهاتی پیش آمد که تیم ملی یک گل دریافت کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: ما از سنگاپوری‌ها بالاتر هستیم و علت حساسیت بازی هم، متاسفانه جوی بود که به وجود آمده بود و باعث شده بود احساسات روی منطق حاکم شود وگرنه من مطمئن بودم که تیم ایران براحتی از سد سنگاپور می گذرد چون فوتبال ایران به لحاظ ساختاری ، تاریخ و بازیهای ملی از سنگاپور بالاتر و برتر است.