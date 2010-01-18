"بهشتی در زمین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهید بهشتی از بزرگ مردان تاریخ انقلاب ماست که در الگودهی برای جوانان و مدیران فکری فرهنگی، می‌تواند بی نظیر باشد. رفتار نیامدن در روزمرگی، نگرش کلان، مدیریت و برنامه ریزی، آینده نگری و دوراندیشی، پیروی و تعبد در دین، مدیریت گروهی، حلم، اتکا به نفس، خردورزی و هوشیاری، محاسبه گری، خستگی ناپذیری و ... از ویژگی‌های این شخصیت برجسته به شماره می‌آیند.

در این کتاب می‌خوانیم: روح آرامی داشت، سرشار از حکت و توانایی. مسلمانی را عاشقی می‌دانست؛ خودش هم عاشقی می‌کرد. نگاه معتدل به اسلام و آموزه‌های قرآنی، او را از گزند تندی‌ها و سستی‌ها رهانیده بود و چنین نگرشی، همان قدر که طلاب و دانشگاهیان و جوانان را به دور خود می‌خواند، جریانهای واپسگرا را به صف‌آرایی برمی‌انگیخت؛ تا آنجا که در پرهیاهو روزهای گرم جنگ، داستان مظلومیتش بر تقویم انقلاب نقش بست و بر دوش داغداری بدرقه شد.

کتاب «بهشتی در زمین» می‌تواند دریچه خوبی برای خوانش دیباچه زندگی شهید بهشتی باشد.

کتاب «بهشتی در زمین» اثر حسن ابراهیم زاده از سری کتابهای دانشجوی کانون اندیشه جوان در 184 صفحه و با قیمت 2500 تومان منتشر شد.