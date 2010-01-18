بازتاب گرفتن میزبانی بازیهای اسلامی از ایران / هزینه 10 میلیون دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست فوق‎العاده اعضای هیئت اجرایی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی (ISSF) که شنبه شب با حضور نمایندگان ایران در ریاض برگزار شد، در نهایت به لغو برگزاری این رقابت ها در ایران تصمیم گیری شد. این موضوع بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی داشته و همگی متفق القول هستند که این میزبانی به دلیل اختلاف نظر ایرانی ها با مسئولان ISSF بر سر نام خلیج فارس از این کشور گرفته شده است و ایران حاضر نشده از موضعش کوتاه بیاید.

خبرگزاری فرانسه در مطلبی تحت عنوان بازی های کشورهای اسلامی به دلیل نام خلیج فارس لغو شد به استقبال این موضوع رفته است: ISSF که ریاست آن بر عهده شاهزاده سلطان بن فهد است در نشستی اضطراری تصمیم به لغو این بازی ها در ایران گرفت. طبق گفته مسئولان برگزاری رقابت ها، ایرانی ها یکسویه و خودسرانه اقدام به درج برخی شعارها بر روی مدال ها کرده اند.

" کویت تایمز" هم در مطلبی آورده که ایرانی ها بدون اینکه نظر مسئولان کمیته برگزاری بازی ها را بپرسند اقدام به درج نام خلیج فارس بر روی مدال ها کرده اند.

"دیجیتال جورنال" هم در مطلبی اشاره کرده که ایرانی ها برای برگزاری این رقابت ها 10 میلیون دلار هزینه کرده اند. رقابت هایی که قرار بود در رشته های دو و میدانی، شنا، بسکتبال، فوتبال و کشتی برگزار شود. طبق گفته دیجیتال جورنال بانوان هم برای نخستین بار در رشته دو و میدانی قرار بود به رقابت با یکدیگر بپردازند.