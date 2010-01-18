۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۰۵

طرح شهر الکترونیک درحال نهایی شدن در مجلس است

گرگان - خبرگزاری مهر: طراح و بنیانگذار دهکده ها و شهرهای الکترونیکی ایران اعلام کرد: موضوع شهر الکترونیک به دلیل اهمیت و ضرورت پرداختن به آن هم اکنون در مجلس در دست بررسی و نهایی شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر جلالی ظهر دوشنبه در نشست شورای شهر گرگان افزود: با شهر الکترونیک  ضمن ایجاد فضای روانی برای ارزش سنجی همانند سایر کشورهای پیشرفته شرایط برای کشف افراد بااستعداد فراهم می شود.

وی اظهار داشت: سایت شهر الکترونیک گرگان در حال راه اندازی است و تا پایان سال آماده بهره برداری می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای به اجرا گذاشتن این طرح به همگرایی همه اعضای شورای شهر نیاز است و اگر غیر از این باشد نمی توان اقدام مناسب و درخور توجهی انجام داد.

جشنواره شهر الکترونیک در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نامگذاری ماه اسفند به نام ماه "شهر و شهروند الکترونیک"، جشنواره شهر الکترونیک گرگان اسفند ماه امسال برگزار می شود.

این جشنواره با موافقت و تصویب این شورا و به منظور آشنایی و آگاهی شهروندان از ویژگی ها و مزایای شهر الکترونیک برپا خواهد شد.

در این نشست مقرر شد به منظور برپایی مفید و مؤثر این جشنواره، ستاد شهر الکترونیک گرگان متشکل از شورای شهر، شهرداری گرگان، استانداری، مخابرات، صدا و سیما و بخش خصوصی تشکیل شود.

به موجب این گزارش مراسم افتتاحیه این جشنواره ، پنجشنبه ششم اسفند ماه سال جاری با حضور استاندار، مدیران اجرایی، کارشناسان و شهروندانی از اقشار مختلف شهر گرگان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.

در این نشست حسین مؤمنی دانشجوی دکترای فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان رئیس ستاد جشنواره شهر الکترونیک برگزیده و معرفی شد.

 همچنین به منظور آشنا کردن دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف با شهر الکترونیک گرگان، از دانش آموزان خواسته شد انشایی با موضوع " از شهر الکترونیک چه می دانیم" و "یک شهروند الکترونیک چه وظایفی را به عهده دارد "، بنویسند.

در این نشست همچنین اعلام شد که به منظور آمادگی اقشار مختلف شهروندان شهر گرگان و فرهنگ سازی در خصوص شهر الکترونیک در ماه اسفند مجموعه ای از سخنرانی های علمی توسط اساتید و کارشناسان برای شهروندان برگزار شود.

