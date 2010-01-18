اولین دادگاه متهمان اغتشاشات روز عاشورا / متن کیفرخواست متهمان

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه دادگاه به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و اتهامات متهمان ردیف اول و دوم مورد رسیدگی قرار گرفت.

متن کامل کیفرخواست قرائت شده برای متهمان به این شرح است:

بسمه تعالی ، این عاشورا است که اسلام را زنده نگهداشته است ، حضرت امام خمینی (ره) ، پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان پایان نظام سلطه و منافع استعماری غرب در جمهوری اسلامی ایران و طلیعه حیات سیاسی ملتی آزاده و سرفراز، سرآغاز دشمنی‌ها و اقدامات خصمانه‌ای بود که با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی دنبال می‌شد. طی 30 سال عمر با برکت جمهوری اسلامی، دشمنان قسم خورده که از اقدامات براندازانه خود ازطریق سخت افزاری (اقدامات تروریستی، جنگ های مسلحانه خیابانی، جنگ تحمیلی و ...) همچنین تحریم‌های گسترده اقتصادی، سیاسی و مالی طرفی نبسته بودند، به زعم خود فرصت انتخابات دهم ریاست جمهوری را مجالی برای بکارگیری اهداف شوم خود، علیه ملت ایران درقالب تئوری‌ها و چارچوب‌های جنگ نرم یافتند و در این راه تلاش کردند با بکارگیری تمامی امکانات خود ازجمله بسیج رسانه‌ها و شبکه های ماهواره‌ای ضمن ایجاد تردید و ناامیدی به آینده کشور، تئوری­ جنگ نرم را کلید بزنند.



یکی از موسسات پژوهشی وابسته به دستگاههای اطلاعاتی آمریکا (موسسه بروکینگز) چند ماه قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری گزارشی با عنوان "راهکارهای آمریکا درقبال انتخابات دهم ریاست جمهوری " دراختیار دستگاه‌های اطلاعاتی‌ امنیتی این کشور قرار می‌دهد.



در این گزارش ضمن اعلام "براندازی نرم " به‌عنوان مناسب ترین راه و بهترین راهکار پیش روی آمریکا برای تغییر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌کند که این مسیر کمترین هزینه‌ها را به دنبال دارد. این گزارش هدف اصلی این گزینه را براندازی حکومت ایران و ایجاد حکومتی که بیشترین همراهی را با منافع آمریکا داشته باشد، عنوان کرده است.



در این گزارش مهم‌ترین مشکلات پیش روی آمریکا در راستای براندازی نرم عبارتند از:



جمهوری اسلامی ایران به علت پشتوانه‌های خوب مردمی، همه بحرانها از جمله جنگ، انزوای بین‌المللی، بی‌ثباتی، حملات تروریستی و نظایر آن را سپری کرده است، با این حال حکومت ایران بسیار مستحکم است.



حمایت آمریکا از جریانات برانداز داخلی، موجبات نفرت بیشتر مردم ایران از آمریکا را فراهم می‌سازد.



نظام جمهوری اسلامی به لحاظ مبانی دینی و مشروعیت مردمی قادر است که در مقابل اقدامات براندازانه داخلی و خارجی به خوبی از خود محافظت کند.



بهره برداری از حوادث و آشوب های به وجود آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری تا روز عاشورا و برنامه ریزی جهت براه انداختن آشوب‌های این روز، از جمله اقداماتی بوده که در دستور کار دشمنان انقلاب قرار داشته است که در این راستا جریانات سکولار، گروهک‌های ضد انقلاب ، سلطنت‌طلب‌ها، منافقین و فرقه ضاله بهائیت و .... در روز عاشورا از نکات قابل توجهی است که اقدامات و اهداف گروهک‌های ضد انقلابی و غیرقانونی مخالف برای ضربه زدن به نظام را نشان می‌دهد.



از سوی دیگر پس از حادثه روز عاشورا، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس ضمن تحسین اقدام اغتشاشگران بر لزوم بکارگیری بیشتر آمریکا از فضای مجازی اینترنت در راستای براندازی جمهوری اسلامی ایران سخن گفته و به این ترتیب نقش بیگانگان را به وضوح برملا کرد.



در این راستا دشمنان قسم خورده انقلاب که قبل و پس از انتخابات تمامی امکانات و توانایی های خود را در راستای تزلزل در ستون نظام اسلامی (اصل ولایت فقیه) بسیج کرده بودند، به زعم خود تلاش کردند با آوردن همه توان تشکیلاتی خود در روز عاشورا، ضربه اساسی را بر نظام وارد سازند که با حضور به موقع ملت بزرگوار ایران، این توطئه خنثی گردید.



نگاهی به واکنش های بیگانگان پس از عاشورا نشان می دهد که دشمنان انقلاب اسلامی در صدد بودند از طریق:

تشدید مخالفت‌ها و القای سقوط نظام پس از عاشورا

تشدید اقدامات ساختارشکنانه علیه نظام اسلامی

حمایت از ساختار شکنی در روز عاشورا توسط وزارت امور خارجه کشورهای اروپایی، آمریکا ، سازمان عفو بین المللی و...

تحریک مردم به آشوب ها و حضور در درگیریها

القای ناتوانی دولت در برخورد با اقدامات براندازانه اغتشاشگران به اهداف خود برسند که به فضل الهی ناکام ماندند.

حضور منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و سایر گروهک ها به صورت سازمان یافته در اغتشاشات روز عاشورا زمینه تعرض به مقدسات اسلامی را فراهم ساخت .

در این رابطه تعداد قابل توجهی از گروه های منحرف که ارتباطات محفلی از طریق سیستم مجازی با یکدیگر داشته اند، به همراه عناصر فرقه ضاله بهائیت که برای فتنه انگیزی در روز عاشورا مستقیماً به سران فرقه در اسرائیل وصل و توسط آنها هدایت می‌شدند در دسته جات 3 الی 4 نفره در قبل از فتنه روز عاشورا در مکان‌هایی مستقر و پلاکاردها و بنرهای اهانت‌آمیز علیه نظام و مقدسات را تهیه و به خیال باطل خود اعلام نموده بودند که باید در روزعاشورا کار نظام اسلامی یکسره شود.



از همین رو درحالی که ملت شهید پرور ایران در روز عاشورا در تکیه‌ها و مساجد مشغول عزاداری بودند، گروه ها و شبکه های مرتبط منافقین، سلطنت طلب‌ها، فرقه ضاله بهائیت و گروهک های غیرقانونی، با هلهله و سوت و کف، ضمن اهانت به مقدسات، ضرب و شتم، هتک حرمت و توهین به عزاداران حسینی(ع) و مامورین انتظامی، مرتکب جرایم مهمی مانند محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور شدند و حتی از انجام جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و احتراق، تخریب و اتلاف اموال عمومی و خصوصی به قصد مقابله با نظام اسلامی دریغ ننمودند.



در این رابطه منافقین دستگیر شده که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در به شهادت رساندن فرزندان مومن و انقلابی ایران اسلامی علی الخصوص در طول هشت سال جنگ تحمیلی نقش موثری ایفا کردند، اعتراف کرده اند که برای ایجاد ناامنی ، آشوب و اغتشاش ، تجمعات و تظاهرات غیرقانونی، خاصه به بهانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن، به کرات در مقراین گروهک ملحد و محارب در عراق و سایر کشورهای اروپایی آموزش ترور و آشوب دیده اند و در اقاریر تکمیلی خود اعتراف نموده اند که در همان ایام انتخابات ضمن جاسوسی و جمع آوری اطلاعات، حضور فعالی در تمامی تجمعات غیر قانونی و ضدانقلابی در بعد از انتخابات داشته و به صورت سازماندهی شده ماموریت‌هایی از قبیل بمب گذاری ، ترور و انتساب آن به نظام، نصب تراکتهای تبلیغاتی، شعار نویسی، تخریب و به آتش کشیدن اموال اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ایجاد نارضایتی در بین مردم و کسبه را برعهده گرفته و فیلم صحنه های درگیری، آشوب و اغتشاشاتی را که خود به وجود آورده بودند در اختیار عناصر و سرپل های نفاق در خارج از کشور و عوامل اطلاعاتی دشمن و شبکه های معاند خارجی قرار داده اند.

لذا با استناد به تحقیقات و بررسی های بعمل آمده ، گزارش مامورین ، اقاریر متهمان و محتویات پرونده و ارتکاب اعمال مجرمانه متهمان در روز عاشورا، از ریاست محترم دادگاه تقاضای اشد مجازات درباره آنان می شود.

در پی قرائت این کیفرخواست وکیلان مدافع دو متهم ردیف اول و دوم به دفاع از موکلان خود پرداختند.