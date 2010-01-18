جذب 50 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری خصوصی توسط شهرداری تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علیرضا نوین افزود: جذب بالغ بر 50 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دوسال گذشته از جمله توفیقات چشمگیر شهرداری تبریز است.

وی با بیان اینکه اهمیت و ارزش این حجم از سرمایه گذاری ها در مقایسه با اعتبارات و بودجه محدود شهرداری بسیار بالا است تصریح کرد: از مجموع 50 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری محقق شده بخش خصوصی در طرح ها و پروژه های عمران شهری، بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال اجرایی و نهایی شده و مابقی در مرحله اجرا است.

شهردار تبریز در ادامه اظهار داشت: در سایه اجرای این پروژه های مشارکتی شهر تبریز طی پنج سال آینده از نظر توسعه و پیشرفت متحول خواهد شد.

نوین رویکرد اصلی بودجه ریزی شهرداری برای سال مالی 89 را کاهش اتکای این مجموعه به فروش تراکم اعلام و راهکار مدیریت هزینه ای پروژه ها را تجربه موفقی در سال گذشته ذکر کرد که امسال نیز با توفیقات بسیاری همراه بوده است .

وی دلیل اصلی این جهت گیری بودجه ای در سال 89 را پیش بینی تداوم رکود ساخت و ساز در سال آینده و نیز تلاش برای ضابطه مند کردن تراکم فروشی دانست و افزود : به منظور دستیابی به یک نظام جامع مالی, حرکت به سمت پیش بینی و کسب درآمدهای پایدار شهری، در بودجه بندی سال آینده تلاش شده است به جای اتکای مالی عمده به درآمدهای حاصل از محل فروش تراکم به سمت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی حرکت شود.